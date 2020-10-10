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马里

位于西非的内陆国家，旧称法属苏丹

首都巴马科

dpatopbilder - 18.08.2020, Mali, Bamako: Malische Truppen und Bürger versammlen sich vor der Residenz des malischen Präsidenten Keita. Im Land ist es dem Auswärtigen Amt zufolge zu einer Meuterei gekommen. In der Garnisonsstadt Kati soll es «zu einer Meuterei von Bewaffneten und Schusswechseln» gekommen sein. Zudem habe es Spannungen in der Hauptstadt gegeben. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

在马里遭绑架的多名人质获释 一瑞士女性遇害 10.10.2020

两名意大利人、一名法国人以及一名马里反对派政治家近日重获自由。但获释的法国人带来一个坏消息：4年前遭伊斯兰武装分子劫持的瑞士女性遇害，她此前在当地传教。
19.08.2020, Mali, Bamako: Ismael Wague (M), Sprecher der malischen Soldaten, verkünden per Fernsehübertragung, dass das Militär die Kontrolle über das Land übernommen hat. Soldaten hatten am Dienstag in der Nähe der malischen Hauptstadt Bamako gemeutert und Präsident Keita sowie andere Mitglieder seiner Regierung festgesetzt. Daraufhin verkündete Keita seinen Rücktritt. Foto: Ortm Tv/ORTM TV/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

马里政变：总统下台、军政府承诺大选 19.08.2020

西非国家马里发生军事政变，军政府接管了政权并表示愿与本国的抗议运动进行合作。总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）此前已宣布辞职。

防疫碰碰桌 19.05.2020

新冠疫情大流行影响各行各业，逼得从业者不得不绞尽脑汁想出因应方案。美国马里兰州的一家餐厅就推出防疫碰碰桌，巧妙运用轮子内胎制成桌子，目的是为了将顾客分开，并在疫情下保持社交1.8公尺社交距离。

Photographic print of the Reichstag Building on Fire, set by Marinus van der Lubbe (1909-1934) a Dutch council communist. Dated 20th Century PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Photographic Print of The Reichstag Building ON Fire Set by Marinus van the Lubbe 1909 1934 a Dutch Council Communist dated 20th Century PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

前纳粹军官证词最新发现 国会纵火案再添疑云 04.08.2019

最新发现的一名前纳粹军官的法庭证词，对1933年德国国会大厦纵火案的起因构成新的质疑。当时，纳粹党利用此案打击政治对手，建立了独裁政权。
Germany's Foreign Minister Heiko Maas addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly, at U.N. headquarters, Friday, Sept. 28, 2018. (AP Photo/Richard Drew) |

德国在联合国安理会的新角色 28.12.2018

从明年1月1日开始，德国将成为联合国安理会非常任理事国。德国都有哪些计划、到目前为止，在哪些地区参与了联合国的使命？
19.10.2018, Guatemala, Tecun Uman: Tausende Migranten aus Honduras überqueren die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Ihr Ziel sind die USA. Außenminister Pompeo hat sich bei einem Besuch in Mexiko besorgt über die Ansammlung Tausender Migranten an der Grenze zwischen dem lateinamerikanischen Land und Guatemala geäußert. Es bahne sich eine Migrationskrise an, sagte Pompeo bei einem Treffen mit seinem mexikanischen Amtskollegen Videgaray mit Blick auf die Lage in Mittelamerika. Foto: Oliver De Ros/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

逃离贫穷和暴力 向希望进军 20.10.2018

成千上万洪都拉斯男人和女人徒步向美国进发。他们因家乡的贫穷和暴力而逃难，寻求有尊严的生活。
28.06.2018 Police respond to a shooting at the offices of the Capital Gazette, a daily newspaper, in Annapolis, Maryland, June 28, 2018. - The local ABC7 news reported multiple fatalities quoting police in the historic city located an hour east of Washington. ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, the Bureau of Alcohol, Firearms, and Tobacco said on Twitter. County Sheriff Ron Bateman told Fox News a suspect had been taken into custody. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

美一新闻社遭枪击 5人身亡数人受伤 29.06.2018

警方表示，这起枪击案不是组织性的恐怖攻击，却是目标明确的犯罪行动。
https://www.youtube.com/watch?v=P79boRmR1Zw

马里“蜘蛛侠”巴黎救孩童 28.05.2018

在法国首都巴黎，来自马里的一难民奋不顾身，攀上四楼，救下悬挂阳台的一名孩子。法国总统马克龙和巴黎市长对这一义举赞赏有加。
Mali, Gao - 2017/05/22 Ein Tiger Kampfhelikopter fährt im Camp Castor in Richtung des Flughafens. Die Bundeswehr ist hier an der UN-Mission Minusma beteiligt. Die Stabilisierung Malis ist ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahel-Region. Mali Gao 2017 05 22 a Tiger Combat helicopters runs in Camp Castor in Direction the Airport the Bundeswehr is here to the UN Mission MINUSMA involved the Stabilization Mali is a Focus the German Commitment in the Sahel Region

德军机在马里坠毁 26.07.2017

德国联邦军一架军用直升机在马里执行联合国使命途中坠毁，两位飞行员是否遇难尚不得而知。
Chinesische Studentin hielt eine Rede an der Uni Maryland in den USA.

长平观察：爱国留学生口中的事实 24.05.2017

马里兰大学学生杨舒平的毕业演讲引发轩然大波。时评人长平认为，批评者回避了杨舒平陈述的基本事实：中国缺乏言论自由和民主空间。
Chinesische Studentin hielt eine Rede an der Uni Maryland in den USA.

中国留学生毕业演讲夸赞美国空气新鲜被批"辱华" 22.05.2017

美国马里兰大学最新一届毕业典礼上，一名来自中国的留学生在发表毕业演讲时称选择在美读书是因为“新鲜的空气”。她说在中国家乡城市出门都需要戴口罩，否则就会生病。这段演讲视频在中国社交媒体上引起广泛争议。
Ein gepanzertes Fahrzeug der UN-Mission MINUSMA bei einer Patrouille im Zentrum von Gao, der größten Stadt im Norden von Mali.

马里人怎样看国际维和部队？ 11.12.2016

在马里不仅驻扎着联合国的蓝盔部队，法国也单独派兵驻守在那里。不过马里自2012年发生危机至今仍然未能恢复平静，只是敌人从伊斯兰极端分子变成了刑事犯罪分子。
UN Internationaler Strafgerichtshof Prozess Zerstörung von Weltkulturerbe

历数遭劫的几大惊世古迹 27.09.2016

恐怖组织“伊斯兰国”在叙利亚摧毁了许多拥有千年历史的古迹。除了在战火弥漫的叙利亚之外，马里、阿富汗的多处名胜也被恐怖分子夷为平地。
FILE - This is a Wednesday, Sept. 30, 2015 file photo of Ahmad Al Faqi Al Mahdi waits in the court room for his initial appearance at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. Ahmad Al Faqi Al Mahdi an Islamic radical accused of involvement in destroying historic mausoleums in the Malian desert city of Timbuktu goes on trial at the International Criminal Court on Monday Aug. 22, 2016 and has already told judges he intends to plead guilty. (AP Photo/Robin van Lonkhuijsen, Pool, File) |

破坏马里世界遗产 “圣战”分子海牙法庭认罪 22.08.2016

首次有一名“圣战”分子被送上海牙国际刑事法庭的被告席，他成为了这个法庭上第一个主动认罪的被告。其罪行是毁坏西非国家马里著名的历史文化遗产。
epa04226903 Members of the Dutch Commando Corps patrol from Gao to the village of Ansongo to support the UN peacekeeping mission in Mali, 26 May 2014. The Dutch soldiers are based in camp Castor near Goa, Mali. EPA/EVERT-JAN DANIELS +++(c) dpa - Bildfunk+++

中国驻马里维和人员遇袭 多人伤亡 01.06.2016

联合国驻马里维和部队营地遭受袭击，造成重大伤亡，其中，中国维和人员1人丧生，4人受伤。北京称此是严重罪行，要求马里政府和联合国方面展开调查，对凶手绳之以法。
ARCHIV - Das Logo der Trainingsmission ist am 06.02.2014 im Trainingscamp in Koulikoro in Mali auf der Uniform eines Bundeswehrsoldaten aufgenäht. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Bundesregierung will bis zu 650 Soldaten nach Mali schicken vom 25.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

欧盟驻马里军事培训人员遭袭击 21.03.2016

持枪者袭击了马里首都巴马科的一家酒店，那里正是欧盟驻该国军事培训人员住宿的地方。目击者称，一名袭击者被击毙。
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