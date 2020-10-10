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位于西非的内陆国家，旧称法属苏丹
首都巴马科
两名意大利人、一名法国人以及一名马里反对派政治家近日重获自由。但获释的法国人带来一个坏消息：4年前遭伊斯兰武装分子劫持的瑞士女性遇害，她此前在当地传教。
西非国家马里发生军事政变，军政府接管了政权并表示愿与本国的抗议运动进行合作。总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）此前已宣布辞职。
新冠疫情大流行影响各行各业，逼得从业者不得不绞尽脑汁想出因应方案。美国马里兰州的一家餐厅就推出防疫碰碰桌，巧妙运用轮子内胎制成桌子，目的是为了将顾客分开，并在疫情下保持社交1.8公尺社交距离。
最新发现的一名前纳粹军官的法庭证词，对1933年德国国会大厦纵火案的起因构成新的质疑。当时，纳粹党利用此案打击政治对手，建立了独裁政权。
从明年1月1日开始，德国将成为联合国安理会非常任理事国。德国都有哪些计划、到目前为止，在哪些地区参与了联合国的使命？
成千上万洪都拉斯男人和女人徒步向美国进发。他们因家乡的贫穷和暴力而逃难，寻求有尊严的生活。
警方表示，这起枪击案不是组织性的恐怖攻击，却是目标明确的犯罪行动。
在法国首都巴黎，来自马里的一难民奋不顾身，攀上四楼，救下悬挂阳台的一名孩子。法国总统马克龙和巴黎市长对这一义举赞赏有加。
德国联邦军一架军用直升机在马里执行联合国使命途中坠毁，两位飞行员是否遇难尚不得而知。
马里兰大学学生杨舒平的毕业演讲引发轩然大波。时评人长平认为，批评者回避了杨舒平陈述的基本事实：中国缺乏言论自由和民主空间。
美国马里兰大学最新一届毕业典礼上，一名来自中国的留学生在发表毕业演讲时称选择在美读书是因为“新鲜的空气”。她说在中国家乡城市出门都需要戴口罩，否则就会生病。这段演讲视频在中国社交媒体上引起广泛争议。
在马里不仅驻扎着联合国的蓝盔部队，法国也单独派兵驻守在那里。不过马里自2012年发生危机至今仍然未能恢复平静，只是敌人从伊斯兰极端分子变成了刑事犯罪分子。
恐怖组织“伊斯兰国”在叙利亚摧毁了许多拥有千年历史的古迹。除了在战火弥漫的叙利亚之外，马里、阿富汗的多处名胜也被恐怖分子夷为平地。
首次有一名“圣战”分子被送上海牙国际刑事法庭的被告席，他成为了这个法庭上第一个主动认罪的被告。其罪行是毁坏西非国家马里著名的历史文化遗产。
联合国驻马里维和部队营地遭受袭击，造成重大伤亡，其中，中国维和人员1人丧生，4人受伤。北京称此是严重罪行，要求马里政府和联合国方面展开调查，对凶手绳之以法。
持枪者袭击了马里首都巴马科的一家酒店，那里正是欧盟驻该国军事培训人员住宿的地方。目击者称，一名袭击者被击毙。
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