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位于西非的内陆国家，旧称法属苏丹
首都巴马科
本周一，俄罗斯和乌克兰之间交换了超过200名战俘。乌克兰交换回的战俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在马里乌波尔亚速钢铁厂俘虏的37名乌克兰女性。乌克兰总统泽连斯基呼吁乌克兰军队俘虏更多的俄罗斯军人。
德国之声将本年度言论自由奖颁发给乌克兰记者米斯提拉夫·切尔诺夫 和叶夫根尼·马洛莱特卡，以表彰他们在被俄罗斯入侵者围困的马里乌波尔所作的报道。这两名获者有意重返火线。
此前，恐吓行为阻碍了该科技公司工会的成立。如今，美国马里兰州一家苹果商店的工人终于取得了胜利。
面对俄军展开的强大攻势，顿巴斯一带的乌克兰守军损失惨重，乌总统泽连斯基呼吁官兵坚守阵地。与此同时，北约秘书长呼吁各国应向乌克兰提供更多的重型武器。
乌克兰总统泽连斯基称，顿巴斯地区正在经历欧洲历史上最为血腥残酷的战役之一。他批评德国在向乌克兰提供武器的问题上一再犹豫。世界卫生组织判断已被俄军全面占领的马里乌波尔爆发霍乱的风险极高。
俄罗斯侵略乌克兰战争已持续3个多月。基辅迄今的最大成就和损失分别是什么？在接受德国之声采访时，乌克兰总统军事顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）表示，尽管战事有挫折，但他对战争结局仍充满信心。
德国总理肖尔茨与法国总统马克宏周六与俄罗斯总统普京通话，呼吁普京与泽连斯基“直接谈判”，并要求俄方立即停火并撤出军队。普京则警告德法不要向乌克兰提供重型武器。
乌克兰东部仍在发生激战。乌总统泽连斯基称顿巴斯的惨状犹如“人间地狱”。美国和西方七国承诺向乌克兰提供更多援助。此外，在马里乌波尔也有新进展，据称基辅下令亚速钢铁厂的剩余战士停止防守该市。莫斯科表示，已经完全控制这座城市。
莫斯科5月19日表示，本周已有1730名受困在马里乌波尔的亚速钢铁厂的乌方战斗人员向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。乌克兰总统泽连斯基表示，战争将是漫长的，将戒严令和总动员延长了90天。
俄罗斯称，已有近千名受困在亚速钢铁厂的乌克兰向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。俄罗斯总统普京周二警告欧盟，禁运俄罗斯石油是“经济自杀”。
他们凑钱买车，帮助市民逃出被俄军攻占的马里乌波尔。他们为不能逃走的人把地下室变成"五星"防空洞。
被俄军围困在乌克兰马里乌波尔的亚速钢铁厂、拒绝向俄方投降的战斗人员目前情况危急。其中一人在推特上向马斯克求援，希望这位世界首富帮助他们撤离。此前，基辅已经表示不太可能通过军事进攻援救这些守军。
俄罗斯副总理库斯努林周日到访几乎被夷为平地的乌克兰城市马里乌波尔。那里残留的乌克兰守军则称将战斗到最后一刻。
歐盟領導人5日在華沙一場會議上，承諾向烏克蘭提供更多金援。烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭需要媲美「馬歇爾計畫」的更多援助來重建。同日，聯合國秘書長古特雷斯表示，週五將有更多烏克蘭民眾從受困的馬里烏波爾疏散。
馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠傳出激戰，烏克蘭表示，俄羅斯部隊已進入該廠。與此同時俄羅斯國防部稱將於該廠開放人道走廊。同日，英國與烏克蘭都說俄羅斯正在加大襲擊烏克蘭各地的力道。
在俄罗斯攻占乌克兰首都基辅的行动失败之后，美国官员称，莫斯科计划正式吞并乌东部分地区，尤其是卢甘斯克和顿涅茨克。此前俄外长也表示，目前没有计划在近期内结束战争。
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