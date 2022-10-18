泽连斯基：肖尔茨应明确表态支持乌克兰

乌克兰总统泽连斯基称，顿巴斯地区正在经历欧洲历史上最为血腥残酷的战役之一。他批评德国在向乌克兰提供武器的问题上一再犹豫。世界卫生组织判断已被俄军全面占领的马里乌波尔爆发霍乱的风险极高。