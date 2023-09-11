专访乌克兰总统办军事顾问："我们最大的损失是马里乌波尔沦陷"

俄罗斯侵略乌克兰战争已持续3个多月。基辅迄今的最大成就和损失分别是什么？在接受德国之声采访时，乌克兰总统军事顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）表示，尽管战事有挫折，但他对战争结局仍充满信心。