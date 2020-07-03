 马里政变：总统下台、军政府承诺大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2020

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时政风云

马里政变：总统下台、军政府承诺大选

西非国家马里发生军事政变，军政府接管了政权并表示愿与本国的抗议运动进行合作。总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）此前已宣布辞职。

Unruhen in Mali | Putschistenführer Ismael Wague (picture-alliance/dpa/AP/Ortm TV)

政变军人发言人伊斯梅尔·瓦格（居中者）表示，"全国救民委员会 "将进行 "民事政治过渡"

（德国之声中文网）政变军人发言人伊斯梅尔·瓦格（ Ismael Wagué）表示，由于前任领导人的原因，马里已经 "陷于混乱和无政府状态以及不确定性"。现在"全国救民委员会 "将进行 "民事政治过渡"，以便在"适当的时间内 "组织选举。瓦格此前曾任空军总参谋部副部长。这位政变军人发言人承诺，现有的国际条约将得到尊重。

同时，瓦格呼吁马里的抗议运动加入"全国委员会"，以便共同组织过渡进程。数周来一直在组织反政府示威游行的" M5-RFP"抗议运动的发言人向英国广播公司BBC表示，她对凯塔总统的下台感到欣慰。按照计划，本周将举行新的大规模抗议活动。 

凯塔下落不明

马里国家元首凯塔周三清晨宣布辞职。凯塔在国家电视台发表的简短讲话中说："我不希望为了维护我的权力而发生流血事件。" 他表示将辞职并解散议会。

Rücktrittserklärung von Malis Präsident Boubacar Keita auf ORTM (ORTM/Reuters)

凯塔总统在马里电视台宣布辞职

在附近的一个军事基地发生哗变之后，凯塔总统于周二在首都巴马科的官邸被捕。据称，总理布布·西塞（Boubou Cissé）也被逮捕。

目前尚不清楚凯塔是否仍被政变分子扣押在卡蒂军事基地。 2012年，在同一基地已经发生过一次政变，当时凯塔便是通过政变上台的

政变领导人周三凌晨在国家电视台亮相时宣布，将在"政治过渡期 "后举行新的选举。空军副总参谋长伊斯梅尔-瓦格说："作为全国委员会的爱国力量，为了人民的福祉，我们决定在人民和历史面前承担起自己的责任"。他还承诺，现有的国际条约将得到尊守。

国际反应

西非经济共同体谴责了马里的政变事件并宣布将予以制裁。该组织表示，其成员国将关闭与马里的边界。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）也表示"深感担忧"。德国外长马斯（Heiko Maas）在推特上说："必须重新恢复宪法秩序"。

德国联邦国防军加强了对驻马里德国士兵的安全措施。位于波茨坦附近盖尔托夫的联邦国防军行动指挥部发言人说，"900多名德国士兵目前不会撤离野战营地"。作为联合国驻马里维和部队和欧盟培训团的一部分，900多名德国士兵驻扎在马里。

中国外交部发言人赵立坚8月18日在例行记者会上回答记者有关马里事态询问时说：“中方高度关注马里局势，反对通过武力等非正常手段搞权力更迭，支持有关地区和国际组织，特别是非盟和西非国家经济共同体推动和平解决马里危机的努力。我们呼吁马里有关各方从国家和人民的根本利益出发，通过对话和平解决分歧，尽快恢复正常秩序，维护国家稳定和民族团结。”

李京慧/叶宣（路透社、法新社等）

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