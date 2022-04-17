 马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 | 所有节目 | DW | 22.04.2022

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时政风云

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

就在几个月前，拥有44万人口的马里乌波尔还是一个繁荣的港口城市，但俄罗斯军队的到来却把这里变成了一片绝望的废墟。这些照片展示着同个地点r如今截然不同的城市面貌。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前忙碌的港口

    这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    战后的港口

    在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前充满欢笑的公园

    这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战后的公园

    从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前人来人往的歌剧院

    这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    战后的歌剧院

    今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前正常运作的钢铁厂

    亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    战后的钢铁厂

    而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前生气蓬勃的住宅区

    这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战后的住宅区

    现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。


  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前忙碌的港口

    这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

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    在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前充满欢笑的公园

    这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

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    战后的公园

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    这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    战后的歌剧院

    今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    战前正常运作的钢铁厂

    亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

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    而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

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