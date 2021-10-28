蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。