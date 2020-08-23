马英九“首战即终战”——台媒狠批 民调不信

（德国之声中文网）据台媒报道，国民党前主席马英九近日两次表示，蔡英文政府将台湾推到战争边缘。

马英九在8月10日的一次演讲中称，如果中国解放军攻台，其战略将是“首战即终战”，让台湾没有机会等到美军的援助，“而且现在美军根本不可能来”。

这位台湾前总统还在8月22日“马英九基金会”举办的一场研讨会上再次重复了该观点，称他反对中共不放弃武力攻台及对台军演，但他同样无法接受蔡英文“选择错误的国家路线，轻率把国家推到战争边缘”，表示「联美抗陆」使台湾卷入大国斗争。针对此前引发争论的“首战即终战”之言论，马英九也补充道，“台湾不求战、不畏战，但除备战之外，更要积极避战”。

马英九的上述言论受到蔡英文政府驳斥，称马是在台湾内部寻找敌人，这种论调也违背台湾民意。

此事同样也受到两岸媒体关注。中国媒体普遍进行了简短报道，强调了马对蔡政府的批评。台媒则多对马英九此言进行批评。

其中联合新闻网一篇评论指出，“这样的论调反而会让北京误判台湾社会已弥漫投降主义和失败主义，无助于台湾避战，更会让两岸走向兵戎相见”。在《自由时报》的报道中，台湾智库学者批马英九是奉行投降主义，“斯德哥尔摩症候群”。

民调：近六成台湾民众不同意

台湾民意基金会周一（8月24日）公布了一项最新民调，其中显示57.8%的受访民众不担心两岸之间爆发战争，而担心的则占40.8%。

针对此前马英九“首战即终战”之言，58.3%的受访民众不同意这种说法，同意的则是33.9%。

这一民调还显示，在20岁以上的台湾成年人中，民进党的支持者有41.3%，比上月增加了7.1%。国民党的支持率为17.8%。

值得一提的是台湾民意基金会是一个智库型公益组织，普遍被认为“亲绿”。该基金会的负责人是曾为民进党党员的东吴大学政治系教授游盈隆。

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