 马英九“首战即终战”——台媒狠批 民调不信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2020

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时政风云

马英九“首战即终战”——台媒狠批 民调不信

台湾前总统马英九日前批评现任总统蔡英文将台湾“推向战争边缘”，还称大陆如果攻台，其战略是“首战即终战”。此言引发巨大争议，并受到两岸舆论共同关注。

Taiwan ehemaliger Präsident Ma Ying-jeou (Reuters/E. Munoz)

马英九近日两次表示，蔡英文政府“将台湾推到战争边缘”

（德国之声中文网）据台媒报道，国民党前主席马英九近日两次表示，蔡英文政府将台湾推到战争边缘。

马英九在8月10日的一次演讲中称，如果中国解放军攻台，其战略将是“首战即终战”，让台湾没有机会等到美军的援助，“而且现在美军根本不可能来”。

这位台湾前总统还在8月22日“马英九基金会”举办的一场研讨会上再次重复了该观点，称他反对中共不放弃武力攻台及对台军演，但他同样无法接受蔡英文“选择错误的国家路线，轻率把国家推到战争边缘”，表示「联美抗陆」使台湾卷入大国斗争。针对此前引发争论的“首战即终战”之言论，马英九也补充道，“台湾不求战、不畏战，但除备战之外，更要积极避战”。

马英九的上述言论受到蔡英文政府驳斥，称马是在台湾内部寻找敌人，这种论调也违背台湾民意。

此事同样也受到两岸媒体关注。中国媒体普遍进行了简短报道，强调了马对蔡政府的批评。台媒则多对马英九此言进行批评。

其中联合新闻网一篇评论指出，“这样的论调反而会让北京误判台湾社会已弥漫投降主义和失败主义，无助于台湾避战，更会让两岸走向兵戎相见”。在《自由时报》的报道中，台湾智库学者批马英九是奉行投降主义，“斯德哥尔摩症候群”。

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自1月蔡英文以大比率选胜台湾总统后，有关统独的对决在两岸迅速升高。新冠疫情的爆发，则为武统增加了更多的变数或机率。在这种情况下，即将到来的蔡英文“5·20”讲话对两岸关系如何表述，是否会触发大陆《反国家分裂法》设定的武统三个条件，牵动各方神经。

据中国官媒《环球时报》报道，中国军队在台海的军演刚结束，山东、广东、河北、海南等省这两天又宣布，从22日开始又在黄海、南海和渤海开展军演。近期接连不断的军演表明，随着蔡英文政府和美国越来越多地宣示加强关系，大陆军方态度也越发咄咄逼人。

民调：近六成台湾民众不同意

台湾民意基金会周一（8月24日）公布了一项最新民调，其中显示57.8%的受访民众不担心两岸之间爆发战争，而担心的则占40.8%。

针对此前马英九“首战即终战”之言，58.3%的受访民众不同意这种说法，同意的则是33.9%。

这一民调还显示，在20岁以上的台湾成年人中，民进党的支持者有41.3%，比上月增加了7.1%。国民党的支持率为17.8%。

值得一提的是台湾民意基金会是一个智库型公益组织，普遍被认为“亲绿”。该基金会的负责人是曾为民进党党员的东吴大学政治系教授游盈隆。

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  • Chiang Kai-Shek Präsident ROC China (AFP/Getty Images)

    70年两岸关系的变迁

    “反攻大陆”与“解放台湾”

    在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

  • China 1958 | Massenkundgebung (Imago/Zuma/Keystone)

    70年两岸关系的变迁

    1958年金门炮战

    《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

  • China Deng Xiaoping (picture-alliance/dpa/UPI)

    70年两岸关系的变迁

    对台政策的转变

    最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

  • China USA Gipfeltreffen Jimmy Carter und Deng Xiaoping 1979 (AFP/AFP/Getty Images)

    70年两岸关系的变迁

    “一国两制”

    同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

  • Chiang Ching-Kuo, Ex-Präsident Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    70年两岸关系的变迁

    蒋经国没有接招

    对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

  • Taiwan Demonstration in Taiwan für Unabhängigkeit (Getty Images/AFP/S. Yeh)

    70年两岸关系的变迁

    分离主义兴起

    1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

  • Bildergalerie Non Verbale Kommunikation China Deutschland (F.Brown/AFP/Getty Images)

    70年两岸关系的变迁

    “江八点”

    随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

  • USA 1995 Lee Teng-hui, Präsident Taiwan (picture-alliance/AP Photo/B. Sikes)

    70年两岸关系的变迁

    第三次台海危机

    1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

  • DW-Interview mit Lee Teng-hui 1999 (Academia Historica Taiwan)

    70年两岸关系的变迁

    “两国论”

    1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

  • Chen Shui-bian Taiwan (picture alliance/AP Photo/Jerome Favre)

    70年两岸关系的变迁

    “一边一国”

    陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

  • China Taiwan Wirtschaftsgesprächen (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    70年两岸关系的变迁

    出台《反分裂国家法》

    北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

  • Symbolbild China und Taiwan (Imago/ZumaPress)

    70年两岸关系的变迁

    何为“九二共识”？

    1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

  • Taiwan China Treffen Ma Ying-jeou und Xi Jinping in Singapur (Reuters/J. Nair)

    70年两岸关系的变迁

    马英九时代

    2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

  • Taiwan Tsai Ing-wen wird als Präsidentin vereidigt (Reuters/Taipei Photojournalists Association/Pool)

    70年两岸关系的变迁

    蔡英文时代

    2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

  • China | Xi Jingping (picture-alliance/dpa/EPA/Pool)

    70年两岸关系的变迁

    习近平：祖国必须统一

    在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。

    作者: 王凡


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