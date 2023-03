马英九赴中会否接触中共高层？

(德国之声中文网)台湾前总马英九将于3月27日至4月7日访问中国大陆,预计前往南京、武汉、长沙、重庆和上海等城市。此行正值两岸紧张局势加剧之际,更强碰台湾总统蔡英文访美行程,马英九基金会执行长萧旭岑对此表示,马早已卸任、对蔡出访的机密情报一无所知,两人行程撞期「绝对是巧合」,间接否认「马赴中是为抵销蔡访美的关注度」的舆论。

外界预测马英九可能会见中共政协主委王沪宁、国台办主任宋涛,DW 周三(3月22日)亦询问萧旭岑,马此行会否与中共高层会晤?

萧旭岑回应,马英九此次是以「客人」身分赴中,因此若「当地所谓领导或官员想要跟马(前)总统见面、吃饭,我们都是客随主便」,马方「没有预期、要求会见到什么样的人」。而依中共惯例,领导阶层会客不会离开北京,由于马英九此行并未规划「进京」,「应该不会有机会碰到」中共高层。



然而,宋涛作为国台办主任,其身分是可能出京、到「地方」会客的,因此仍无法排除他将会见马英九的可能。

面对外界质疑马英九此行的目的,萧旭岑援引《经济学人》称台湾为「世上最危险之处(the most dangerous place in the world),说台海是俄乌战争后的下一个热点,表示马英九此次的访问「就是要降低区域的紧张」、「舒缓双方人民的敌意」,希望能借此向国际释出「两岸是可以用人道、文化、交流来解决问题」的讯息。

本月稍早,“联合报”等台媒报道,马英九这次是赴大陆祭祖,并率青年学子与大陆学生交流。据了解,他此行并未安排会见中国国家主席习近平,相关行程周一(3月20日)将与台湾总统府报备。报道称,“马英九深知此行首访大陆会引发相当政治效应,……因此决定此行不访问北京,单纯定调赴大陆祭祖”。

台湾媒体“中时新闻网”报道强调,这是“中华民国政府迁台74年以来,首度有元首卸任后访问大陆”。

马英九在2008年至2016年任中华民国总统,目前仍是国民党内高级成员。国民党自2016年以来在台湾一直是在野党。

马英九2015年11月7日在新加坡与中国国家主席习近平举行了历史性会晤

2015年11月7日,时任中华民国总统马英九在新加坡与中国领导人习近平举行了具有里程碑意义的会晤,成为了隔海分治66年以来两岸最高领导人的首次会晤。当时,马英九即将下台,而民进党主席蔡英文则在不久后赢得了总统大选。

今年2月,国民党副主席夏立言刚刚率团访问中国大陆,并与中共中央政治局常委王沪宁会面。这遭到民进党批评,指责国民党与北京走得太近。

(综合报道)

