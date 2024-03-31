马英九访中11天行程公布 未提「馬習二會」

（德国之声中文网）马英九基金会执行长萧旭岑今天（3月31日）对外透露，台湾前总统马英九明天起将携领「大九學堂」的20名青年學子搭乘中國南方航空CZ-3088班機飞抵深圳寶安國際機場，预计在广东停留3天。期间将瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，参访大疆公司、騰訊公司、比亞迪公司及港珠澳大橋，并与中山大學與師生举行交流会。

根据行程安排，4月3日晚间交流访问团会抵达陕西。次日上午，马英九將率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，並預計在陝西停留4天。

萧旭岑表示，訪團預計4月7日下午抵達北京。在北京期間，马英九一行将前往北京大學參訪交流，另外还會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，另外還將參觀奧林匹克公園內的「冰絲帶」（國家速滑館）及「鳥巢」（國家體育場）。

参访团一行将于4月11日上午搭乘中國國際航空CA-185班機，由北京首都國際機場飛返台灣。

穿越时空的握手 握手时“都很用力” 2015年11月7日，“习马会”如期登场。这是1949年中国共产党确立政权，中华民国政府迁至台湾后，两岸在任领导人的首次会晤。马英九表示，他和习近平“穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。”对于习近平来说，两人坐在一起，“是为了让历史悲剧不再重演”。马英九会后表示，两人握手时“都很用力”。

穿越时空的握手 历史意义 习近平和马英九在举行“闭门会议”之前，先各自进行了5分钟左右的公开讲话。近平表示，此次两岸领导人见面“翻开了两岸关系历史性的一页，历史将会纪念今天。”马英九则表态称“我与习近平先生分别以台湾与大陆领导人的身分，穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。”

穿越时空的握手 “我们是打断骨头连着心的同胞” 习近平在公开讲话中表示：“曾几何时，两岸风云密布，两岸隔海相望，亲人音讯断绝，给无数家庭留下刻骨铭心的伤痛。”。但在两岸关係66年的发展历程表里面，“不管两岸同胞经历多少风雨，有过多长时间的隔绝，没有任何力量能够把我们分开，因为我们是打断骨头连着心的同胞，是血浓于水的一家人。”习近平还呼吁应该以行动向世人表明，“两岸中国人完全有能力智慧解决好自己的问题，并共同为世界与地区和平稳定发展繁荣，做出更大贡献。”

穿越时空的握手 马英九的“五点主张” 与习近平的方向性表态相比，马英九的发言则更加涉及具体内容。他表示：“这66年来，两岸在不同的体制下发展，能够从军事对抗转为合作交流，绝非朝夕之功。”同时，马英九提出了维系两岸和平繁荣现状的五点主张，包括一：“巩固‘九二共识’，维持和平现状。”二：“降低敌对状态，和平处理争端。”三：“扩大两岸交流，增进互利双赢。”四：“设置两岸热线，处理急要问题。”以及五：“两岸共同合作，致力振兴中华。”

穿越时空的握手 临时公布的历史性消息 为了避免直面政治上的冲突，在举行此次历史性会晤之前，习马双方商定见面时互称"先生"。台湾最大在野党民进党质疑政府在马英九临出发前才公布消息，有黑箱作业之嫌。民进党发言人郑运鹏周四公布5点声明，要求马英九不能做出政治承诺或签署任何形式的文件。台湾总统府发言人陈以信强调，双方不会签署任何协议，不会发表联合声明。

穿越时空的握手 不敢直面记者的习惯 虽然双方没有签署协议，没有发表联合声明。但却愿意直面记者的提问。与直面记者批判性提问的马英九相比，“习大大”没有亲自出席记者会，而只是派出国台办主任张志军面对各国记者的提问。在面对媒体时，张志军仅回答了三个问题就离开现场。有一名台湾女记者表示不满，她大声高呼，希望张志军回来回答问题。

穿越时空的握手 “一个字 一个字”讲出的立场 在面对记者提问方面“身经百战”的马英九则显得轻松、洒脱许多。记者会期间，一位一直和马英九处于对立状态的台湾媒体人在没有被允许提问的情况下，多次扰乱他人提问，自己强硬提出“马英九在习近平面前是否有提及中华民国是事实存在”的问题。马英九表示，与习近平会晤的时候讲了这个问题。在谈及为什么不能够表述“两个中国、一中一台、台湾独立”时，他明确表述了“中华民国宪法不容许”的立场。马英九说，这是他“一个字，一个字”讲出的内容，“一点都没有忽略在这些立场上站稳一个中华民国总统所应该有的立场。”

穿越时空的握手 抗议的声音 在中国官方媒体普遍看好此次“习马会”的同时，台湾岛内有人发出了批评的声音。周五深夜，有大约一百名示威者在台湾立法院外的广场聚集，抗议"马习会"。有人高呼"拒绝粗暴马习会，台湾主权不能退。"等口号。警察没有逮捕任何人。示威活动一直持续到周六习马会当天。图为在台湾经济部门前举行抗议示威的民众。

穿越时空的握手 台湾在野党的反应 马英九在与习近平见面后出席记者会时，有记者问他的任期即将结束，会不会担心下一届领导人上任后不承认九二共识和此次“习马会”的内容。马英九表示，如果没有九二共识。两岸的关系无法走到今天。民进党总统参选人蔡英文之前声称，若顺利当选，任内不排除与习近平会面，不过她也强调，两岸互动有三大原则必须遵守，即对等尊严、公开透明、不涉及政治。

穿越时空的握手 上一次“峰会”还是在1945年 这张照片摄于1945年双十会谈期间。有微博网友评价说：整整70年后，左边这位先生儿子的助理，与右边这位先生助理的儿子，又要拍合影了。 作者: 任琛



萧旭岑强调，“此行最重要是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突。馬英九期盼透過這次訪問大陸，推動兩岸更多交流，促進兩岸民眾福祉，同時也能穩定兩岸關係與區域緊張情勢”。

萧旭岑公布的行程安排中没有早前媒体曝光的4月8日马英九將與中国國家主席習近平會面的内容。

本周，中國國台辦發言人陳斌華在例行记者会上被问到是否會有「馬習二會」时回应表示，會妥善做好「馬英九先生」來訪的活動安排。

台灣前總統馬英九專訪

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