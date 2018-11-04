马英九「新三不」有心还是无意？

（德国之声中文网）马英九曾经担任过中华民国总统，在2015年与习近平在新加坡见面之后，2018年的11月7日，在他纪念马习会三周年的场合，提出了「新三不」：「不排斥统一、不推动台独、不使用武力」。

根据演讲影片，马英九在提出「新三不」之前也提到：「我们认为根据宪法的精神，思考两岸的未来，我们不能排除统一的选项，但绝不会推动台湾独立、两个中国、或是一中一台。 」

这番话传出后随即引發诸多效应。

首先是蔡英文用英文發推特响应「此类發言出自前总统之口，尤其会造成国际社会的误解，伤害台湾人民为自己的未来做决定的权利。 」行政院长赖清德则批评：「卸任才多久，就马上改变，露出马脚」。

针对蔡英文的批评，马英九回应台湾记者采访时表示：「那是马习会三周年的研讨会，那个场合是可以發这种言」，澄清「跟地方选举完全没有关系」。 他也认为，蔡英文做此反应，是在选举前夕「转移话题」。

德国之声针对这一连串的来回喊话，采访了前中山大学前社科院院长林文程。

林文程认为，虽然马英九曾经担任过总统，应该了解自己的言行会被放大检视，尤其适逢选举，自然会成为被应用的话题。 但是，考虑到马过去有几次说话未经深思熟虑的纪录，再加上马英九本身的政治立场就是不排斥统一，如果是未经思考而说出的论述，那就没有太大的意义。

他表示，反而是适逢选举，国民党内候选人大都没有积极支持，「就显示了他们了解到，马前总统的『不排除论调』对台湾绝大多数人民来讲是不能接受的。」另一方面，如果马英九预期到后续效应，而选择在这个时间点提出了这个「新三不」，那就有揣测的空间了。

根据中华民国《国家机密保护法》的规定，涉密人员在卸任三年内有出境管制，须向原服务机关审酌。 从2016年5月20日蔡英文就职总统以来，马英九将在2019年5月20日卸任满三年。

先前马英九卸任不久之后要去香港演讲，被政府驳回。 明年三年限制解除之后，马英九就不需要向政府机关报备，有了出入大陆地区的自由。林文程提到，「那么，以马英九过去曾经在台湾任职的级别，他前往中国，有很大的机会可以见到习近平。 他现在的表态，自然会让他在中国比较受到欢迎。 」

林文程也提到马英九可能成为取代连战的人。多年以来，连战积极奔走在两岸当中，也多次与习近平会谈。然而連戰年事已高，也逐漸失去影響力。 他说，「但是连战已经老了，逐渐失去影响力，在两岸关系中扮演的角色，可能逐渐退下来。 那么，接下来取代连战的角色的人，很可能就是马英九。 」

这位两岸问题专家说，从马英九后续响应蔡英文的态度中可以看出，他已经意识到他的讲话对选情是有伤害的，现在正在控制这个伤害，把影响降到最低。「但是他在研讨会是深思熟虑还是不经意，要他自己才会知道。 」