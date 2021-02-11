 马英九吁勿拒中国疫苗  遭民进党狠批 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2021

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马英九吁勿拒中国疫苗  遭民进党狠批

台湾前总统马英九呼吁蔡英文政府不要再称“新冠肺炎”为“武汉肺炎”，并指出，如果中国愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。此言遭到多名民进党的严厉批评。

Taiwan ehemaliger Präsident Ma Ying-jeou

台湾前总统马英九（资料图片)

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，台湾前总统马英九周五（1月12日）祈福参拜时，向台湾政府提出3点呼吁。他呼吁总统蔡英文、行政院长苏贞昌、卫福部长陈时中，不要再称“新冠肺炎”为“武汉肺炎”，世界卫生组织已经定名为“新冠肺炎”，美国前总统川普讲“中国肺炎”也被认为是种族歧视的说法。

马英九还表示，11年前，两岸有签订“海峡两岸医疗卫生合作协议”，其中有一章专门讲防疫传染病的，这部分应该尽快推动。另外，他指出，如果中国愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。

对此，国民党的新北市长侯友宜周六向台湾媒体表示，“疫苗没有国界”，只要哪个国家能提供能够快速地提供最品质最优、最稳定、量能足，保护国人健康，才是最大的目标。

民进党连声批评

对于马英九的呼吁，民进党立委王定宇在其脸书专页上回应表示：“马英九要求依照国民党马政府跟中共签署的协议，要台湾配合中国防疫；却对中共不遵守台湾中国之间多项协议、世卫打压台湾视若无睹，竟然说中国要给台湾疫苗，台湾不得拒绝；却无视中国疫苗瑕疵，更无视台湾法律早在国民党执政时，就禁止中国制疫苗进口。”王定宇感慨，鼠年刚过，但是这种“饲老鼠咬布袋”还在啊！


民进党立委许智杰也向台媒表示，台湾已经确定可以买到Covax提供的比较可信任的疫苗，不明白何以马英九为什么还这么执著要进口中国疫苗？他质疑，难道马英九自己想先打吗？

COVAX是世界卫生组织（WHO）领导的新冠疫苗全球取得机制平台。据台湾中央流行疫情指挥中心二月初证实，台湾列入首波COVAX疫苗分配名单，将和其他非联合国会员共分130万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca，又译阿斯利康）疫苗，预计2月至6月到货一周后就能开打。

许智杰还强调，许多中国人打完疫苗出国后仍确诊，台湾若贸然进口中国疫苗，以后若出现问题要由谁负责？他进一步表示，中央疫情指挥中心终究要负担最后成败的责任，希望国民党和马英九不要为了舔中，而不顾国人的健康。 

民进党立委陈亭妃也批评道，马英九不断用中国疫苗刷存在感，连过年的时候都要出来刷存在感，居心叵测。

据台湾“联合新闻”报道，陈亭妃表示，中国疫苗在全世界风评非常差，甚至中国最高领导人习近平都不敢打了，为什么要叫台湾人民来打？她指出，于公卫的部分，台湾的能量比中国还强大，全世界都把台湾当成模范生，为什么马英九仍不断提中国？甚至大家都清楚武汉肺炎就是武汉肺炎，为什么不能讲武汉肺炎？她认为，马英九如要抱大腿，是抱错了！现阶段不是抱中国大腿的时候，台湾民众要的是一个安全，而不是拿台湾的健康去牺牲，换取马英九的中国大梦。

前国民党立委反驳

前国民党立委孙大千则认为民进党又在“逢中必反”、“逢马必反”。他在其脸书专页上表示，马英九只不过是建议，如果中国大陆愿意提供台湾疫苗，不该马上拒绝。既然民进党口口声声强调防疫不分蓝绿，那么，任何的建议都应该有讨论的空间和机会。

孙大千指出，到目前为止，指挥中心只能够确定采购500万剂疫苗，距离让台湾大多数民众都能够完成施打疫苗，仍然有极大的缺口，陈亭妃有这么多时间来消费马英九，不如多花点时间来督促卫福部长陈时中。

他最后写道：“马英九只不过是提出一个建议，就被陈亭妃抹黑成为牺牲台湾人民的健康，那么不知道陈亭妃在投票支持莱猪进口的时候，心中有没有一丝丝顾念到台湾人民的健康呢？现在到底是谁在过年期间刷存在感啊？”


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