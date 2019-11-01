马英九：台湾应对统一保持开放

（德国之声中文网 ）台湾前总统马英九于当地时间周四晚（10月31日）在牛津大学辩论社发表演说"十字路口的两岸关系（Cross-strait Relations at a Crossroad）"。

据台湾中央社报道，马英九在演说中表示，台湾可以透过三点做法让台海重获和平与稳定：首先，必须透过接受"九二共识"，有诚意改善与对岸的关系，以恢复两岸的互信；其次，台湾应该对统一问题保持开放选项，在1992年的宪法修正案中，统一这个选项并没有被排除，但是没有固定的时间表；最后，应坚持要在台湾人民准备好的前提下，才展开统一的对话。

马英九另外提到四年前的"马习会"，表示他和中国国家主席习近平在新加坡会晤时，双方确认了"九二共识"，也就是"一个中国，各自表述"，为两岸关系共同的政治基础，双方也同意加强两岸交流的深度与广度。

然而，马英九接着指出，政党轮替后，和平繁荣的两岸关系，突然转变为冷和平，之后更演变成冷冲突，因为支持台独的民进党政府拒绝接受"九二共识"，北京认为这严重违反互信，因此终止所有与台北的通联。

针对香港的目前局势，马英九认为，香港反送中抗议发生之后，台湾人民也对"一国两制"更加谨慎，不过，他也指出，只是拒绝"一国两制"，不足以解决问题，需要更有创意的方法来解决问题。

陆委会：台湾民众坚定拒绝"一国两制"

马英九发表演说的同一天，中共十九届四中全会闭幕并发布会议公报重申"一国两制"主张对港澳的重要性，其中涉台部分指出，要坚定推进祖国和平统一进程，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，团结广大台湾同胞共同反对"台独"、促进统一。

台湾陆委会随即发表声明表示，台湾民众坚定拒绝"一国两制"的信号明确，中共应认清台湾人民只认可中华民国与民主自由制度。声明还称，近期香港社会的反应已证明此一制度的错误及失败。

在过去的一个月内，台海两岸多次就"一国两制"隔空对喊。上周四，陆委会公布委托国立政治大学选举研究中心进行的民意调查指出，近九成台湾民众不赞成"一国两制"，比今年初的调查大幅上升。对此，中国国务院台办发言人马晓光本周三在例行新闻发布会上应询指出，台陆委会选择在当前时机公布、渲染这样一份所谓的民调，目的是什么，相信大家都很清楚。台陆委会制造数据的能力，大家也都很清楚。企图通过升高两岸对立对抗来谋取选举私利，不可能得逞。