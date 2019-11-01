马英九：台湾应对统一保持开放

台湾前总统马英九在英国演讲中指出台海重获和平与稳定的三大要点，并强调只是拒绝“一国两制”，不足以解决问题。与此同时，台湾陆委会就中共四中全会公报的涉台部分再次阐明坚定态度。
（德国之声中文网 ）台湾前总统马英九于当地时间周四晚（10月31日）在牛津大学辩论社发表演说"十字路口的两岸关系（Cross-strait Relations at a Crossroad）"。
据台湾中央社报道，马英九在演说中表示，台湾可以透过三点做法让台海重获和平与稳定：首先，必须透过接受"九二共识"，有诚意改善与对岸的关系，以恢复两岸的互信；其次，台湾应该对统一问题保持开放选项，在1992年的宪法修正案中，统一这个选项并没有被排除，但是没有固定的时间表；最后，应坚持要在台湾人民准备好的前提下，才展开统一的对话。
马英九另外提到四年前的"马习会"，表示他和中国国家主席习近平在新加坡会晤时，双方确认了"九二共识"，也就是"一个中国，各自表述"，为两岸关系共同的政治基础，双方也同意加强两岸交流的深度与广度。
然而，马英九接着指出，政党轮替后，和平繁荣的两岸关系，突然转变为冷和平，之后更演变成冷冲突，因为支持台独的民进党政府拒绝接受"九二共识"，北京认为这严重违反互信，因此终止所有与台北的通联。
针对香港的目前局势，马英九认为，香港反送中抗议发生之后，台湾人民也对"一国两制"更加谨慎，不过，他也指出，只是拒绝"一国两制"，不足以解决问题，需要更有创意的方法来解决问题。
陆委会：台湾民众坚定拒绝"一国两制"
马英九发表演说的同一天，中共十九届四中全会闭幕并发布会议公报重申"一国两制"主张对港澳的重要性，其中涉台部分指出，要坚定推进祖国和平统一进程，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，团结广大台湾同胞共同反对"台独"、促进统一。
台湾陆委会随即发表声明表示，台湾民众坚定拒绝"一国两制"的信号明确，中共应认清台湾人民只认可中华民国与民主自由制度。声明还称，近期香港社会的反应已证明此一制度的错误及失败。
在过去的一个月内，台海两岸多次就"一国两制"隔空对喊。上周四，陆委会公布委托国立政治大学选举研究中心进行的民意调查指出，近九成台湾民众不赞成"一国两制"，比今年初的调查大幅上升。对此，中国国务院台办发言人马晓光本周三在例行新闻发布会上应询指出，台陆委会选择在当前时机公布、渲染这样一份所谓的民调，目的是什么，相信大家都很清楚。台陆委会制造数据的能力，大家也都很清楚。企图通过升高两岸对立对抗来谋取选举私利，不可能得逞。
台湾驻德国代表处代表谢志伟在接受德国之声电视台采访时表示，台北政府拒绝“九二共识”，台湾没有义务去履行国民党和中共达成的协议。他强调，台湾人民的心声是：台湾是一个主权国家。 (19.10.2019)
北京举行中共建政70周年庆祝活动及阅兵式之际，台湾官方表示绝不会接受“一国两制”，并谴责中共“伟大复兴与统一”，只是军事扩张的借口，严重威胁区域和平及世界民主文明。 (01.10.2019)