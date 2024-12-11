马英九即将出访哈尔滨和成都

(德国之声中文网)马英九基金会宣布，应大陆方面邀请，台湾前总统马英九将于12月18日至26日，率"大九学堂"学员访问中国大陆，出席在哈尔滨举办的"海峡两岸青年冰雪节"活动，并赴四川成都参访。

"大九学堂"是马英九基金会创办的类似于青年培训营的机构，招生对象为台湾籍的大专或研究生。

马英九基金会执行长萧旭岑表示，在全球局势紧张，两岸关系更显重要的时刻，马英九以实际行动，尽其所能推展两岸青年交流，建造两岸和平的桥梁，跨越政治险恶，传递两岸民间渴望交流的心声。马英九基金会虽是民间单位，但始终愿意协助政府推展两岸交流，透过每年数次的两岸青年互访，努力将两岸民间的误解降到最低，这也符合台湾民众的利益与福祉。

马英九基金会最近曾邀请北京清华大学等七所大陆大学师生团访台。马英九本人上次访问中国大陆是在今年4月1日至11日率领"大九学堂"学员访问广东省、陕西省与北京市。期间与中国国家主席习近平在北京会面。

两岸民众怎么看“马习二会”? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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