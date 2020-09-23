 马英九再出惊人语 被批恐吓台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2020

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时政风云

马英九再出惊人语 被批恐吓台湾

抛出“首战即终战”、“美军不可能來”等引起爭议的言论后，台湾前总统马英九又警告政府“一旦政策錯誤，千万人头落地”，再次被批评是帮助中国恫吓台湾。

Taiwan ehemaliger Präsident Ma Ying-jeou (Reuters/E. Munoz)

马英九：不希望发生战争

（德国之声中文网）马英九 9月22 日到中正大学发表 " 两岸关系与台湾安全 "主题的演讲，表示十分担忧两岸关系日渐紧张，认为一旦擦枪走火恐难以收拾。他呼吁政府，如果质疑 " 九二共识 "，请提出替代方案，否则" 一旦政策错误，千万人头落地 "。他还指出" 台湾现在把所有筹码都放在美国身上，非常危险。"

此话一出，引起台湾舆论的激烈反响，有媒体批评这位前总统是"中共传声筒"，"危言耸听"、"恫吓台湾"。

民进党立委王定宇表示，"当中国用尽各种方法，威胁台湾2360万人生命安全的时候，他没有谴责这个威胁者，反过来恐吓台湾，我们不晓得这一位，还领着台湾人民纳税钱的前总统，到底是中国的中宣部国台办，还是中国解放军武吓台湾的帮手？"

马英九随后表示，他不希望发生任何战争。"兩岸如果不希望发生战争，都该拿出善意、诚意，停止这样的行为，因此我们希望，军机绕台能够到此为止。"

China erster selbstgebauter Flugzeugträger in Dienst gestellt (Imago-Images/VCG)

中国第一艘自造航母山东号（2018年资料图片）

军机越台海中线 双航母演练

9月21日到24日，解放军军机连续四天进入台湾防空识别区。上周解放军东部战区开始在台湾海峡进行实战化军演，两天内派出30多架次军机接近台湾。中国外交部发言人则于21日明确否认"海峡中线"的存在。

另据美国媒体两周前报道，中国现有的两艘航母辽宁号和山东号同时分别出现在黄海和渤海，为首次"双航母"同时在海上训练。9月24日，中国国防部新闻发言人谭克非在例行记者会上证实，辽宁舰和山东舰已分别完成例行训练和海上试验。中国官方媒体引述军事专家李杰的分析称，两艘航母可以"从不同方位挤压台湾军力"。

再选国民党主席？

对于马英九的"人头落地说"，台湾行政院长苏贞昌24日被媒体问到有关问题时，仅叹气表示"我不想讲他了"。

而据台湾媒体报道，国民党前主席吴敦义私下透露前总统马英九会再选党主席。据《自由时报》报道，前国民党政策会执行长蔡正元在接受采访时说："我可以很肯定说马英九已经在准备选党主席"，至少前党主席吴敦义私下就很明确表示马英九会选。蔡正元并认为，马英九虽想参选国民党主席，但不会再选总统。马英九办公室则回应说，对此"没有评论" 。

观看视频 10:29

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