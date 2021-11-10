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2014年3月8日，马来西亚航空由吉隆坡前往北京的MH370号班机在飞行途中失踪。机上共载有239人。
截至2017年底，该空难为商业航班事故史上，唯一未能确定具体失事地点的事故。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
23年前的七一，香港回归；23年后，这是港版国安法生效第一天，也是自2003年以来七一游行首次被禁。不过仍有不少民众走上街头，港警发射水炮驱散人群，数百人被捕，不乏涉嫌违反新生效的国安法者。
六年前从吉隆坡飞往北京的马航370客机宣告失联。迄今为止，飞机残骸仍未找到，家属呼吁有关当局重新启动搜寻工作。
澳大利亚前总理艾伯特声称，马来西亚一些“级别非常高的”官员们相信，失踪的马航MH370客机是在机长的故意操纵下坠毁的。从这层意义上讲，MH370机长是一名 “ 屠杀众人的自杀者”。
2014年3月8日，从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班神秘失踪，迄今已有5年时间。当时机上239人中有150多人为中国公民。不少MH370乘客的家属此后持续寻找亲人，并组成团体互相扶持，姜辉是其中关键人物之一。今年3月8日，他们再次前往中国外交部和马来西亚驻华使馆表达诉求。德国之声对姜辉进行了专访。
在MH370客机失联5年之后，马来西亚政府表示对于重启搜索工作持开放态度。2018年5月，在没有取得实质成果的情况下，搜救工作已经全面停止。
新年的钟声就要敲响了，展望未来，明年有些什么重大的周年纪念日呢？
本周四，多名马航MH370中国乘客家属要求与马来西亚总理马哈蒂尔见面，后者本周将访问中国。
在MH370失踪四年多后，马来西亚官方调查团公布了一份报告。但失踪乘客家属对报告的内容表示失望和愤怒。而马来西亚民航局局长在一天后引咎辞职。
原本与马来西亚政府达成协议，只在找到飞机下落的情况下才接受7000万美元报酬的一家美国公司停止了搜索行动。与此同时，对于这架马航失事飞机当时究竟发生了什么事情，仍有不同的说法。
这是航空史上最大的奇案之一，至今，无人知道，2014年3月马航MH370究竟发生了什么事。飞机失联距今已过去4年，机上239人无一生还。
马航MH370新一轮搜索行动再次展开。马来西亚政府与一家公司签署了“找不到，不要钱”的协定，马方透露，这次搜索预计将在6月中旬结束。
德语媒体继续关注中国当局准备修宪所带来的讨论和批评，以及审查机关试图压制批评声音的做法。社交媒体上一位网民把当今中国与马航370客机巧妙类比，也引起了德语媒体的关注。
马来西亚政府宣布批准私人公司重启对马航MH370残骸的搜寻工作。近四年前，这架搭载了239名乘客和机组人员的航班在从吉隆坡飞往北京的途中突然失踪。
中国当局做出规定，限制公民境外使用银行卡提取现金数量每年不得超过10万元人民币（约合15370美元）。中国国家外汇管理局称，这是反洗钱、反恐怖融资、反逃税的必要举措。
台湾商人收藏的一件珍品瓷器日前在香港拍卖会上刷新历史纪录。豪掷3370万美元的买家通过电话报价，身份神秘。
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