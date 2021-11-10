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马航MH370

2014年3月8日，马来西亚航空由吉隆坡前往北京的MH370号班机在飞行途中失踪。机上共载有239人。

截至2017年底，该空难为商业航班事故史上，唯一未能确定具体失事地点的事故。

Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
01.07.2020, China, Hongkong: Polizisten führen Demonstranten nach einem Protest am 23. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China zu Beginn eines jährlichen Marsches am Causeway Bay mit am Rücken zusammengebundenen Händen ab. Hongkong feiert den 23. Jahrestag seiner Übergabe an China, nur einen Tag, nachdem ungeachtet weltweiter Kritik China das kontroverse nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen hat. Foto: Kin Cheung/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

七一游行拘370人 疑犯送内地审判？ 01.07.2020

23年前的七一，香港回归；23年后，这是港版国安法生效第一天，也是自2003年以来七一游行首次被禁。不过仍有不少民众走上街头，港警发射水炮驱散人群，数百人被捕，不乏涉嫌违反新生效的国安法者。
A protest sign stands next to rows of empty chairs, lined up by family members of victims of the MH17 crash line for each seat on the plane, during a protest outside the Russian Embassy in The Hague, Netherlands March 8, 2020. REUTERS/Piroschka van de Wouw

MH17坠机案荷兰开庭 责任嫌疑人缺席 09.03.2020

马来西亚航空公司的一架波音客机在乌克兰东部被击落之后，距今已经过去了将近六年的时间。3月9日开始在荷兰对该事件的责任嫌疑人进行开庭审判。

Jiang Hui whose mother was on board the missing Malaysia airplane MH370 holds up pictures showing plane parts suspected to belong to the missing plane after attending the presentation of a report written by a 19-member international team in Beijing, China, Friday, Aug. 3, 2018. The relatives said Friday they refuse to accept the latest report on the plane's disappearance four years ago and demand the search be restarted. (AP Photo/Ng Han Guan) |

MH370失联六周年 家属呼吁重启搜寻 08.03.2020

六年前从吉隆坡飞往北京的马航370客机宣告失联。迄今为止，飞机残骸仍未找到，家属呼吁有关当局重新启动搜寻工作。
ARCHIV ***** FILE - In this Sept. 19, 2014, file photo, former Australian Prime Minister Tony Abbott speaks during a press conference, in Sydney. Prime Minister Malcolm Turnbull said Monday, Feb. 27, 2017, that comments by Abbott in a speech last week that the conservative government risked a drift to defeat were aimed at damaging the ruling coalition. (AP Photo/Rick Rycroft, File) |

澳前总理：马航MH370机长自杀造成飞机坠毁 19.02.2020

澳大利亚前总理艾伯特声称，马来西亚一些“级别非常高的”官员们相信，失踪的马航MH370客机是在机长的故意操纵下坠毁的。从这层意义上讲，MH370机长是一名 “ 屠杀众人的自杀者”。

Die internationalen Ermittler stellen neue Ergebnisse der Ermittlungen über den Abschuss eines Passagierflugzeugs (MH17) im Jahr 2014 am Mittwoch in Nieuwegein bei Utrecht vor. Die Maschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete abgeschossen worden. 298 Menschen starben, die meisten waren Niederländer. Autor: Mikhail Bushuev, DW, 19.06.2019, Nieuwegein.

MH17调查突破性进展 四名嫌犯以谋杀起诉 20.06.2019

由荷兰主导的马航MH17调查团队昨日公布最新进度，将三名俄罗斯人与一名乌克兰人列为凶嫌。 其中，「顿涅茨克人民共和国」的前国防部长吉尔金 (Igor Girkin)是其中一名遭起诉的凶嫌。
Jiang Hui whose mother was on board the missing Malaysia airplane MH370 holds up pictures showing plane parts suspected to belong to the missing plane after attending the presentation of a report written by a 19-member international team in Beijing, China, Friday, Aug. 3, 2018. The relatives said Friday they refuse to accept the latest report on the plane's disappearance four years ago and demand the search be restarted. (AP Photo/Ng Han Guan) |

专访：“我们决不放弃寻找MH370” 07.03.2019

2014年3月8日，从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班神秘失踪，迄今已有5年时间。当时机上239人中有150多人为中国公民。不少MH370乘客的家属此后持续寻找亲人，并组成团体互相扶持，姜辉是其中关键人物之一。今年3月8日，他们再次前往中国外交部和马来西亚驻华使馆表达诉求。德国之声对姜辉进行了专访。
03.03.2019 A journalist takes a photo of a condolence message board during a Day of Remembrance for MH370 event in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, March 3, 2019. Five years ago, Malaysia Airlines Flight MH370, a Boeing 777, had gone missing the day before while over the South China Sea with 239 people on board. (AP Photo/Vincent Thian) |

MH370之谜5年无解 马方称愿考虑重启搜索 03.03.2019

在MH370客机失联5年之后，马来西亚政府表示对于重启搜索工作持开放态度。2018年5月，在没有取得实质成果的情况下，搜救工作已经全面停止。
Werke des Bob 2014 Most Creative & Original (Wang Zuozhongyou)

2019年，整数纪念日扎堆！ 31.12.2018

新年的钟声就要敲响了，展望未来，明年有些什么重大的周年纪念日呢？

A crane carries wreckage of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane (flight MH17) at the site of the plane crash near the settlement of Grabovo in the Donetsk region November 16, 2014. Dutch investigators are back in eastern Ukraine, where nine victims of the MH17 disaster remain missing. The plane was brought down in July, killing all 298 passengers and crew - two-thirds of whom were Dutch nationals. Fighting between pro-Russian rebels and Ukrainian forces in the area has prevented investigators from carrying out a full recovery. REUTERS/Antonio Bronic (UKRAINE - Tags: DISASTER TRANSPORT CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

俄罗斯称乌克兰是击落MH17的元凶 17.09.2018

俄罗斯当局一再指控说，2014年击落马来西亚航空公司MH17客机的导弹是乌克兰武装部队发射的。俄国防部周一（9月17日）通报说，它获得的最新信息支持了这一指控。
Grace Nathan (L), whose mother Anne Daisy was onboard the missing Malaysia Airlines flight MH370, and Chinese national Jiang Hui, who also had a relative onboard the flight, address the media prior to departing for Madagascar from Kuala Lumpur International Airport in Sepang on December 3, 2016. Relatives of missing MH370 passengers were headed to Madagascar on December 3, the 1,000th day since the mysterious disappearance of the the ill-fated Malaysia Airlines jet, harbouring hopes of finding seaborne debris. / AFP / Manan VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

MH370家属求见马来西亚总理 16.08.2018

本周四，多名马航MH370中国乘客家属要求与马来西亚总理马哈蒂尔见面，后者本周将访问中国。
Malaysian Airlines Chief Executive Officer Ahmad Jauhari Yahya and Department of Civil Aviation (DCA) Director General Datuk Azharuddin Abdul Rahman (R) take questions at a news conference at the Kuala Lumpur International Airport in Sepang March 10, 2014. Interpol is investigating more suspect passports used to board a missing Malaysia Airlines flight, in addition to two European ones that were falsely used by unidentified passengers, the global police agency said on Sunday.An Italian man and an Austrian man were falsely listed as passengers on Beijing-bound flight MH370, which disappeared after takeoff from Kuala Lumpur early on Saturday with 239 people aboard.REUTERS/Edgar Su (MALAYSIA - Tags: DISASTER TRANSPORT)

马航新报告指空管疏漏 负责人引咎辞职 31.07.2018

在MH370失踪四年多后，马来西亚官方调查团公布了一份报告。但失踪乘客家属对报告的内容表示失望和愤怒。而马来西亚民航局局长在一天后引咎辞职。
ARCHIV - 11.04.2014, Australien: Das Foto zeigt den Schatten eines Flugzeuges über dem Indischen Ozean, der nach dem Malaysia Airways Flight MH370 sucht. (Zu dpa Ermittler hoffen nach Ende von MH370-Suche auf Zufallsfund am 29.05.2018) Foto: Richard Wainwright / Pool/AAP POOL/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

私人公司搜寻终止 MH370最后时刻仍是谜 29.05.2018

原本与马来西亚政府达成协议，只在找到飞机下落的情况下才接受7000万美元报酬的一家美国公司停止了搜索行动。与此同时，对于这架马航失事飞机当时究竟发生了什么事情，仍有不同的说法。
A damaged missile is displayed during a news conference by members of the Joint Investigation Team, comprising the authorities from Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands and Ukraine who present interim results in the ongoing investigation of the 2014 MH17 crash that killed 298 people over eastern Ukraine, in Bunnik, Netherlands, May 24, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

调查：俄罗斯导弹击落了马航MH17客机 24.05.2018

2014年7月马来西亚航空公司MH17客机在乌克兰东部被导弹击中，造成298人遇难。谁应为此次事件承担责任？现在，调查人员已经掌握了越来越多的证据。
A message left on a board of remembrance by Kelly (last name not given), 29, the wife of a passenger aboard missing Malaysia Airlines Flight MH370, at a vigil ahead of the one-year anniversary of its disappearance in Kuala Lumpur, March 6, 2015. Malaysia Airlines has begun tracking long-haul flights every 15-minutes, instead of 30 minutes, a year ahead of a proposal to make this the international standard, Malaysia's transport minister told Reuters. REUTERS/Olivia Harris (MALAYSIA - Tags: TRANSPORT DISASTER)

马航MH370：失联4年，杳无音讯 07.03.2018

这是航空史上最大的奇案之一，至今，无人知道，2014年3月马航MH370究竟发生了什么事。飞机失联距今已过去4年，机上239人无一生还。
A message left on a board of remembrance by Kelly (last name not given), 29, the wife of a passenger aboard missing Malaysia Airlines Flight MH370, at a vigil ahead of the one-year anniversary of its disappearance in Kuala Lumpur, March 6, 2015. Malaysia Airlines has begun tracking long-haul flights every 15-minutes, instead of 30 minutes, a year ahead of a proposal to make this the international standard, Malaysia's transport minister told Reuters. REUTERS/Olivia Harris (MALAYSIA - Tags: TRANSPORT DISASTER)

失联四周年临近：MH370仍无踪迹 07.03.2018

马航MH370新一轮搜索行动再次展开。马来西亚政府与一家公司签署了“找不到，不要钱”的协定，马方透露，这次搜索预计将在6月中旬结束。
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