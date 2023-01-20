澳前总理：马航MH370机长自杀造成飞机坠毁

澳大利亚前总理艾伯特声称，马来西亚一些“级别非常高的”官员们相信，失踪的马航MH370客机是在机长的故意操纵下坠毁的。从这层意义上讲，MH370机长是一名 “ 屠杀众人的自杀者”。