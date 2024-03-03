 马航MH370失踪十年 马交通部长称会继续搜寻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2024

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时政风云

马航MH370失踪十年 马交通部长称会继续搜寻

马航MH370航班离奇失踪10周年之际，失联乘客的亲属们周日聚集在马来西亚首都吉隆坡的一处购物中心，举行纪念活动。马来西亚交通部部长陆兆福表示：“马来西亚致力于继续寻找这架失踪的客机，……成本不是问题。”

2018年7月，马来西亚政府公布的一份调查报告称，失联的马航MH370有意改变了航向，在通讯中断后飞了7个多小时。

2018年7月，马来西亚政府公布的一份调查报告称，失联的马航MH370有意改变了航向，在通讯中断后飞了7个多小时。

（德国之声中文网）3月3日，马航失踪航班MH370失联乘客的约500名家属在吉隆坡参加纪念活动。他们点燃了239支蜡烛，代表着失踪客机上的239名乘客和机组人员。

2014年3月8日，马航MH370航班波音777飞机由马来西亚吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，机上共有239名乘客和机组人员，其中包括154名中国乘客。

马航MH370客机的消失是当代航空史上谜团最多的一次空难。事件原因至今仍未调查清楚。尽管进行了航空史上最大规模的搜索，直至今日但仍未找到这架飞机。

在周日举行的纪念活动上，36岁的马来西亚律师内森 (Grace Nathan) 告诉法新社：“过去10年对我来说就像坐过山车一样，情绪一直跌宕。”她的母亲、时年56岁的黛西 (Anne Daisy) 当时也在飞机上。

内森在纪念活动上发表讲话，呼吁马来西亚政府开展新的搜索。

她说：“MH370并没有成为历史。”

来自中国河北省67岁的刘双芳（音译）也在这一事件中失去了28岁的儿子李彦林（音译）。

专门前来吉隆坡参加纪念活动的刘双芳说：“我要为我儿子伸张正义。飞机到底在哪里？”“搜索必须继续下去。”她补充道。

马来西亚交通部部长陆兆福（Anthony Loke）表示：“马来西亚致力于继续寻找这架失踪的客机，……成本不是问题。”

他在纪念活动上表示，会尽快恢复对马航MH370航班的搜索工作。

失踪的马航航班MH370

更多阅读：马航MH370搜寻行动大事记

2018年1月，马来西亚政府与美国得克萨斯州Ocean Infinity公司签署了一份协议，寻找MH370失联客机的黑匣子或者该客机的下落。三个月后该公司宣布停止行动。

该公司表示，总共搜索了超过11.2万平方公里的海底面积，但是一无所获。

2017年结束的官方搜索行动由澳大利亚代表马来西亚协调，覆盖了12万平方公里的海域，耗资2亿澳元（约合1.5亿美元），搜索行动耗时3年。搜索工作几乎没有发现飞机的任何踪迹，只捡到了一些碎片。

2018年7月，马来西亚政府公布的一份调查报告称，失联的马航MH370有意改变了航向，在通讯中断后飞了7个多小时。报告称，飞机失踪的原因仍无法断定，也不能排除“第三方干预”的可能。

有关MH370的失联原因一直有多种理论，从事故、劫机甚至恐怖主义阴谋的说法都有。

MH370乘客家属聚集北京

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