马航MH370失踪十周年 亲人们仍然在等待

整整十年前失踪的马航MH370究竟遭遇了什么？人们还有希望找到这家航班更多的线索吗？失踪者的亲人仍然在等待一个结论。
（德国之声中文网）这是人类航空历史上最大的神秘事件之一。2014年3月8日，一架载有239名乘客和机组人员的波音777航班失踪。这架航班当时正在从吉隆坡飞往北京的途中，但在起飞后不到一小时就从雷达上消失了。
在离开马来西亚领空后，机长扎哈里·艾哈迈德·沙阿（Zaharie Ahmad Shah）道了再见，这是该航班的最后一次通讯记录。
尽管经过多年搜寻，这架失踪航班始终没有找到。2018年的一份报告认为，在飞行员最后一次通讯后不久，飞机的通讯应答器被手动关闭。据称，航班在马来西亚北部上空向西偏离了预定的飞行路线。
本次航班最后一次出现在军用雷达上是在泰国西南海岸外的马六甲海峡上空。马来西亚当局后来说，飞机航线遭到故意的人为变更。
此后，最大的物证是在失踪16个月后的2015年发现的--在马达加斯加海岸附近的西印度洋留尼汪岛海岸被冲上岸的一块机翼残片。
在坦桑尼亚东海岸的奔巴岛也发现了一块机翼残片。在马达加斯加、毛里求斯和南非还发现了其他被冲上岸的较小碎片。
尽管官方进行了三次调查，并使用声纳和水下航行器对印度洋进行了广泛搜索，但MH370的下落至今仍然是个谜团。
2017年10月，澳大利亚调查人员发布了一份最终报告，称无法为遇难者家属了结此事是一个"巨大的悲剧"。2018年，美国一家名为"海洋无限"（ Ocean Infinity）的私营海底勘探公司进行了搜寻，也没有结果。
马来西亚政府最近表示，如果有新的证据显示这架航班的遭遇，可能进行新的搜寻。"海洋无限"公司表示愿意在"无发现不收费"的条件下开展新的搜寻工作。
失踪者亲属对这一想法表示欢迎。纳伦德兰（K.S. Narendran）告诉德国之声，自从他的妻子钱德里卡（Chandrika）十年前登上这架命运多舛的航班以来，他经历了"许多难熬的日子"。
他在印度钦奈对德国之声表示："我欢迎马来西亚政府在搜寻工作方面表达的支持意愿。"他希望马来西亚政府和"海洋无限"公司能够就新的搜寻工作达成协议。
纳伦德兰于2018年出版了一本书《MH370之后的生活：穿越虚空之旅》，讲述MH370失踪者亲属如何面对丧亲之痛。
马航MH370上的大多数乘客都是中国公民，现在他们在中国的数十名亲属正在寻求赔偿。
去年11月，40多名家属的起诉案在北京开庭，被告包括马来西亚航空公司、波音公司和发动机制造商罗尔斯-罗伊斯公司等。据了解，家属提起的民事赔偿金额介于1000万至8000万元人民币（约1118万美元）之间，赔偿费用中大部分是精神损害抚慰金。
据媒体报道，其他110余名乘客的家属均已和被告达成赔偿协议，赔偿金额在250万到300万元人民币（约42万美元）之间。
戈麦斯（Nicolette Gomes）的父亲帕特里克（Patrick）是MH370上的一名客舱乘务员主管。
"我们做梦也没有想到亲人会遭遇这样的事情。目前仍然非常困难，记忆仍然挥之不去，我们仍然每天都在想他，他仍然在我们的生活中。"她在马来西亚告诉德国之声。
她说："虽然已经过去了10年，但我们仍然记忆犹新。每当想起这件事，我都会非常难过。我希望政府能信守承诺，我们祈祷能尽快得到结论。"
"当然，我们必须考虑这么快没有消息的可能性，可能是今年、明年或五年后，我们祈祷搜寻能够成功。我们唯一能做的就是祈祷。3 月 8 日对我们所有人来说都是非常悲伤的一天。"戈麦斯补充道。
制作播客"深潜：MH370"的科学和航空记者怀斯（Jeff Wise）告诉德国之声，在南印度洋进行新的搜寻是"痴心妄想"。
"没有证据表明那架飞机去了南边。重启搜寻只能证明他们（当局）不了解发生了什么。"他说。
怀斯指的是"国际海事卫星组织"的数据，该数据来自一家英国卫星电信公司，记录了从其卫星向MH370发送的自动信号，这些信号表明该航班在印度洋南部某处飞行了数小时后坠毁。
但从一开始就密切关注这起失踪事件的怀斯声称，当局并没有彻底分析这些数据，他们的假设是建立在不完整的解释之上的。"他们没有质疑案件的任何其他方面。他们只是浅尝辄止。"怀斯说。
怀斯说，2015年在留尼汪岛发现的冲上岸的一块MH370残骸，其上长满海洋生物藤壶，可以为飞机残骸在海上的漂移模式提供更好的线索。
根据物体被水淹没的时间和水温的不同，藤壶在物体上的生长方式也不同。
了解藤壶附着在物体上的时间及其温度，可以为缩小搜寻范围提供线索。
2023年8月，发表在科学杂志《AGU Advances》上的一项研究概述了可用于分析藤壶数据的新方法，以确定海洋中的漂移路径，这些数据可用于定位MH370。
"我真的希望人们看看这些碎片上生长的海洋生物。我们需要以不同的方式来思考这个问题。"怀斯说。
©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。