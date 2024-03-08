马航MH370失踪十周年 亲人们仍然在等待

（德国之声中文网）这是人类航空历史上最大的神秘事件之一。2014年3月8日，一架载有239名乘客和机组人员的波音777航班失踪。这架航班当时正在从吉隆坡飞往北京的途中，但在起飞后不到一小时就从雷达上消失了。

在离开马来西亚领空后，机长扎哈里·艾哈迈德·沙阿（Zaharie Ahmad Shah）道了再见，这是该航班的最后一次通讯记录。

尽管经过多年搜寻，这架失踪航班始终没有找到。2018年的一份报告认为，在飞行员最后一次通讯后不久，飞机的通讯应答器被手动关闭。据称，航班在马来西亚北部上空向西偏离了预定的飞行路线。

本次航班最后一次出现在军用雷达上是在泰国西南海岸外的马六甲海峡上空。马来西亚当局后来说，飞机航线遭到故意的人为变更。

此后，最大的物证是在失踪16个月后的2015年发现的--在马达加斯加海岸附近的西印度洋留尼汪岛海岸被冲上岸的一块机翼残片。

在坦桑尼亚东海岸的奔巴岛也发现了一块机翼残片。在马达加斯加、毛里求斯和南非还发现了其他被冲上岸的较小碎片。

2016年在南非莫塞尔湾发现的被冲上岸的一块MH370残片

尽管官方进行了三次调查，并使用声纳和水下航行器对印度洋进行了广泛搜索，但MH370的下落至今仍然是个谜团。

2017年10月，澳大利亚调查人员发布了一份最终报告，称无法为遇难者家属了结此事是一个"巨大的悲剧"。2018年，美国一家名为"海洋无限"（ Ocean Infinity）的私营海底勘探公司进行了搜寻，也没有结果。

家属仍在等待结论

马来西亚政府最近表示，如果有新的证据显示这架航班的遭遇，可能进行新的搜寻。"海洋无限"公司表示愿意在"无发现不收费"的条件下开展新的搜寻工作。

失踪者亲属对这一想法表示欢迎。纳伦德兰（K.S. Narendran）告诉德国之声，自从他的妻子钱德里卡（Chandrika）十年前登上这架命运多舛的航班以来，他经历了"许多难熬的日子"。

他在印度钦奈对德国之声表示："我欢迎马来西亚政府在搜寻工作方面表达的支持意愿。"他希望马来西亚政府和"海洋无限"公司能够就新的搜寻工作达成协议。

纳伦德兰于2018年出版了一本书《MH370之后的生活：穿越虚空之旅》，讲述MH370失踪者亲属如何面对丧亲之痛。

马航MH370上的大多数乘客都是中国公民，现在他们在中国的数十名亲属正在寻求赔偿。

去年11月，40多名家属的起诉案在北京开庭，被告包括马来西亚航空公司、波音公司和发动机制造商罗尔斯-罗伊斯公司等。据了解，家属提起的民事赔偿金额介于1000万至8000万元人民币（约1118万美元）之间，赔偿费用中大部分是精神损害抚慰金。

据媒体报道，其他110余名乘客的家属均已和被告达成赔偿协议，赔偿金额在250万到300万元人民币（约42万美元）之间。

戈麦斯（Nicolette Gomes）的父亲帕特里克（Patrick）是MH370上的一名客舱乘务员主管。

"我们做梦也没有想到亲人会遭遇这样的事情。目前仍然非常困难，记忆仍然挥之不去，我们仍然每天都在想他，他仍然在我们的生活中。"她在马来西亚告诉德国之声。

她说："虽然已经过去了10年，但我们仍然记忆犹新。每当想起这件事，我都会非常难过。我希望政府能信守承诺，我们祈祷能尽快得到结论。"

"当然，我们必须考虑这么快没有消息的可能性，可能是今年、明年或五年后，我们祈祷搜寻能够成功。我们唯一能做的就是祈祷。3 月 8 日对我们所有人来说都是非常悲伤的一天。"戈麦斯补充道。

有关空难和航空安全的10个事实 970人遇难 2014年是民航史上空难死亡人数最多的一年，总共有970人在空难中丧生。图为马航MH17航班在乌克兰东部的坠机现场。

有关空难和航空安全的10个事实 都是马来西亚的航空公司 2014年最为严重的三起空难，分别来自马航以及亚航，都是马来西亚的航空公司。图为今年3月2日，失事的亚航QZ8501航班的机翼残骸运送至印尼雅加达港。

有关空难和航空安全的10个事实 民航旅客增长1.7亿 根据国际民航协会IATA的数据，2014年，全球民航共运送了33亿旅客。较上一年增长了1.7亿。图为阿联酋航空公司以及澳洲航空公司的空客A380客机编队飞越悉尼上空。

有关空难和航空安全的10个事实 尤伯林根空难 在过去40年中，发生在德国的最严重的航空事故是2002年的尤伯林根空难，两架飞机在高空相撞，总共有118人丧生。原因则是空管部门工作失误。图为空难十周年时，坠机地点的悼念活动。

有关空难和航空安全的10个事实 特内里费空难 全球航空史上死亡人数最多的空难发生在1977年，荷兰皇家航空的一架客机在西班牙特内里费岛机场起飞时与一架泛美航空的客机在跑道上相撞，583人丧生。图为机场跑道上烧得面目全非的两架飞机残骸。

有关空难和航空安全的10个事实 9·11恐怖袭击 而造成地面死亡人数最多的空难发生在2001年9月11日。当天一共有4架飞机因恐怖分子劫机坠毁在美国纽约、华盛顿、宾夕法尼亚，机上总共死亡265人，地面死亡人数超过2700人。

有关空难和航空安全的10个事实 马航MH17遭击落 2014年的马航MH17空难也是一起尤为悲剧性的事件。客机在飞越乌克兰上空时，被导弹击落，298人丧生。事件初步报告称，飞机被“高动能物体”击中。

有关空难和航空安全的10个事实 大型航空公司更安全 大型航空公司较少发生空难。而使用小型飞机运营的区域航线的事故率则相对较高。图为2012年12月，德国黑森州的两架小型飞机相撞坠机现场，事故造成机上6人丧生。

有关空难和航空安全的10个事实 增长的民航市场 全球航空市场正不断增长。据国际民航协会IATA的预测，20年后，每年的航空运输人次将达到73亿，是2014年的两倍。图为空客新一代中短程客机A320neo去年9月完成首次试飞。

有关空难和航空安全的10个事实 每100万次飞行空难发生率0.23% 国际民航协会IATA还指出，如果一个人每天进行一次航空旅行，那么在14000年的时间段内，他只会遇到1次空难。 作者: Volker Wagener / 文山



还能找到MH370吗？

制作播客"深潜：MH370"的科学和航空记者怀斯（Jeff Wise）告诉德国之声，在南印度洋进行新的搜寻是"痴心妄想"。

"没有证据表明那架飞机去了南边。重启搜寻只能证明他们（当局）不了解发生了什么。"他说。

怀斯指的是"国际海事卫星组织"的数据，该数据来自一家英国卫星电信公司，记录了从其卫星向MH370发送的自动信号，这些信号表明该航班在印度洋南部某处飞行了数小时后坠毁。

但从一开始就密切关注这起失踪事件的怀斯声称，当局并没有彻底分析这些数据，他们的假设是建立在不完整的解释之上的。"他们没有质疑案件的任何其他方面。他们只是浅尝辄止。"怀斯说。

怀斯说，2015年在留尼汪岛发现的冲上岸的一块MH370残骸，其上长满海洋生物藤壶，可以为飞机残骸在海上的漂移模式提供更好的线索。

科学家们希望在留尼汪岛发现的机翼碎片上的藤壶能够为搜寻工作提供线索

海洋生物可帮助缩小搜寻范围

根据物体被水淹没的时间和水温的不同，藤壶在物体上的生长方式也不同。

了解藤壶附着在物体上的时间及其温度，可以为缩小搜寻范围提供线索。

2023年8月，发表在科学杂志《AGU Advances》上的一项研究概述了可用于分析藤壶数据的新方法，以确定海洋中的漂移路径，这些数据可用于定位MH370。

"我真的希望人们看看这些碎片上生长的海洋生物。我们需要以不同的方式来思考这个问题。"怀斯说。

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