 马航MH17：证据不足以追究普京的刑事责任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2023

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马航MH17：证据不足以追究普京的刑事责任

国际调查人员得出的最新调查结果显示，俄罗斯总统普京在2014年7月发生的马航客机MH17在乌克兰东部地区上空遭击落的事件中扮演了角色。不过，现有的证据尚不足对普京提起诉讼。

2014年7月17日，马来西亚航空MH17班级从阿姆斯特丹飞往马拉西亚吉隆玻机场途径靠近俄罗斯边界的乌克兰领空时，被一枚俄罗斯山毛榉导弹击落。机上283名乘客和15名机组成员悉数罹难。

2014年7月17日，马来西亚航空MH17班级从阿姆斯特丹飞往马拉西亚吉隆玻机场途径靠近俄罗斯边界的乌克兰领空时，被一枚俄罗斯山毛榉导弹击落。机上283名乘客和15名机组成员悉数罹难。

（德国之声中文网）负责调查8年前在乌克兰东部地区发生的马航MH17客机空难事件的调查小组发现，有“重大迹象”显示，俄罗斯总统普京做出决定，向乌东地区分离主义分子提供防空导弹。

不过调查人员没有发现普京批准击落客机的直接证据。调查人员表示，因为证据不足，所以无法追究普京的刑事责任。调查小组的成员在新闻会上说：“虽然我们掌握了强有力的间接证据，但是并没有达到完整确凿的最高标准。”另外普京作为俄罗斯总统，也享有职位带来的豁免权。

2014年7月17日，马来西亚航空MH17班级从阿姆斯特丹飞往马拉西亚吉隆玻机场途径靠近俄罗斯边界的乌克兰领空时，被一枚俄罗斯山毛榉导弹击落。机上283名乘客和15名机组成员悉数罹难。俄罗斯方面否认与这一空难存在任何关联。

调查人员根据一段被截获的俄罗斯政府顾问的电话通话分析判断，普京很可能对运送防空导弹负有个人责任。这段通话的内容涉及延缓向亲俄分离主义分子提供武器。这段通话进行时，普京本人刚好在法国。调查人员认为，暂缓提供武器的原因“只有一个，也就是只有一个人能做决定，而这个人这时候刚好在法国参加峰会”。

国际调查小组宣布，将停止调查工作，因为所有的线索都已经穷尽，没有足够的证据提控更多嫌疑人。

国际调查小组宣布，将停止调查工作，因为所有的线索都已经穷尽，没有足够的证据提控更多嫌疑人。

不过国际调查小组宣布，将停止调查工作，因为所有的线索都已经穷尽，没有足够的证据提控更多嫌疑人。

去年11月，两名俄罗斯人和一名乌克兰人被荷兰法院缺席判决有罪，另一名被告被判无罪。这4人都曾在乌东地区亲俄叛军中担任重要职务。

马航MH17客机空难事件中的绝大多数遇难者都是荷兰乘客，所以这一案件的审理工作也在荷兰进行。去年11月荷兰法院在裁决中认定，马航MH17客机被一枚地对空山毛榉导弹击落。这枚导弹来自俄罗斯在库尔斯克的一个军事基地。法院认为，这枚导弹是从乌东亲俄顿涅茨克的地区的一块田地上发射的。

视频：国际调查员抵达马航坠机现场

(德新社、法新社、路透社)

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