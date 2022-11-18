 马航MH17航班空难：荷兰法官判处三嫌犯无期徒刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2022

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马航MH17航班空难：荷兰法官判处三嫌犯无期徒刑

荷兰海牙地方法院法官11月17日裁决，马航MH17班机2014年7月17日是被乌克兰东部发射的一枚俄罗斯“山毛榉”导弹击落的，3名亲俄分裂主义嫌犯谋杀罪成立，判处无期徒刑。第四名嫌犯被宣判无罪。

马航MH17班机2014年7月17日在乌克兰上空被击中后爆炸并坠毁，298名乘客和机组人员丧生

马航MH17班机2014年7月17日在乌克兰上空被击中后爆炸并坠毁，298名乘客和机组人员丧生

（德国之声中文网）4名被荷兰检方起诉的嫌犯均为乌克兰东部分离主义叛乱分子的高级成员，分别是俄罗斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜宾斯基（Sergei Dubinsky）以及乌克兰籍的哈成科（Leonid Kharchenko）。4人被控安排和运输了涉案的"山毛榉"防空导弹系统，犯有谋杀罪。法院在4人都缺席的情况下举行了听证会和审判，仅普拉托夫委任律师出庭。最终，葛金、杜宾斯基和哈成科被法庭裁决罪名成立，判处无期徒刑。普拉托夫因证据不足被宣判无罪。

2014年7月17日，马航MH17班机在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的途中在乌克兰上空被导弹击落，造成乘客和机组人员共298人丧生，其中包括196名荷兰人。由于大多数受害者来自荷兰，审判在荷兰进行。

荷兰海牙地方法院主审法官斯廷豪斯(Hendrik Steenhuis)11月17日宣布判决结果

荷兰海牙地方法院主审法官斯廷豪斯(Hendrik Steenhuis)11月17日宣布判决结果

上述判决宣布后，俄罗斯外交部指荷兰法院将两名俄罗斯嫌疑人定罪是一个"可耻"的裁决，是出于政治动机。塔斯社引述俄罗斯议会一名议员称，莫斯科将拒绝荷兰引渡两名俄罗斯被告的申请。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在宣判当天表示，"今天的判决是在真相和问责的道路上迈出的重要的第一步。"遇难者家属代表说，尽管被告仍然在逃，这一裁决将是一个重要的里程碑。上述四人被认为都身在俄罗斯。

视频：国际调查员抵达马航坠机现场

判决做出后，检察官和被告有两周时间提出上诉。

(德新社等）

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