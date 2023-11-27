马航坠机案在北京开庭 乘客家属要求追责和赔偿

（德国之声中文网）周一上午(11月27日)，北京市朝阳区中级人民法院开庭审理马航客机赔偿案。2014年3月8日，马航MH370航班波音777飞机由马来西亚吉隆坡飞往北京的途中失联，机上共有239名乘客和机组人员，其中中国乘客154名。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布MH370已失事，并推定机上239人已遇难。周一开始的法庭听证旨在对这起空难责任纠纷案做出判决，遇难人员的中国亲属此前提出了索赔要求。

据美联社报道，朝阳区中级法院周围戒备森严，警方检查记者的身份，并将他们隔离在警戒区内。记者能够看到亲属进入法庭，但在庭审开始前无法与他们交谈。

关于这架失事飞机究竟发生了什么，存在这各种猜测，包括机械故障、发生劫机或飞行员蓄意破坏飞机等，但这些说法均缺乏证据，对飞机偏离原定航线的原因没有找到令人信服的解释。人们估计这架波音客机坠入印度以南的海洋，但在搜寻数月后，仍无法确认飞机坠落的准确地点，搜救人员只发现了飞机的碎片被冲到了该地区的海滩上。

空难发生后，在北京激起了强烈反响，当时北京连续每天都为失踪人员举行情况介绍会和守夜活动。一些亲属拒绝相信飞机已经失踪，他们认为飞机被带到了一个未知的地方，他们的亲人还活着，并拒绝接受航空公司支付的相对较少的赔偿金。

有关本次诉讼的内容，美联社写道细节并不明朗，称可能围绕以下核心问题：2014年3月8日晚，飞机在中国南海上空起飞约38分钟后从空中交通管制中消失，航空公司未能采取措施确定飞机的位置。

要求的赔偿金高达8000万元

据中国官媒央视新闻，共有40多名乘客的家属提起了本次诉讼，案件在北京朝阳法院开庭审理，听证持续到12月6日。

根据该报道，乘客家属的代理律师介绍，这起案件的被告共有5个，分别是马来西亚航空公司（老马航）、马来西亚国际航空有限公司（新马航）、美国波音公司、飞机发动机制造商英国罗罗公司和德国安联保险集团。

报道指出，诉讼请求集中于两点，一是要求通过案件审理查明MH370航班失联事件的真相，二是赔偿问题。据了解，这次案件庭审最大的难点还是在于事件真相的查明。诉方提出的民事赔偿金额在1000万至8000万元之间。

除了此次提起诉讼的40多名乘客家属外，其他110余名乘客的家属均已和5个被告达成和解，签署了和解协议。他们领取的款项在250万到300万元之间。

（综合报道）

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