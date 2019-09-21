马绍尔重申坚持对台邦交

（德国之声中文网）马绍尔群岛周三宣布，该国议会上周通过决议，对过去20多年来台湾给予该国的支持"深表谢意"。决议称，台湾在"促进自由，民主和人权方面展现了坚定不移的承诺。"

上周，太平洋岛国所罗门和基里巴斯相继宣布同北京建交，从而使台湾的外交孤立局面进一步加剧。中国外交部发言人耿爽表示，中国同太平洋岛国的合作基于相互尊重和平等互利原则。他重申，世界上只有一个中国，国际社会认同一个中国原则的国家会越来越多。

与此同时，本周四，瑙鲁总统也表示，该国将继续保持同台湾悠久的外交关系。该国新当选总统莱昂纳尔·安格明(Lionel Aingimea)表示："瑙鲁和同台湾同属一个大家庭，我们会继续支持台湾。"亲台湾总统巴伦·瓦卡（Baron Waqa)在上月选举中败北后，人们曾一度担心瑙鲁会同北京建交。

台湾盟邦瑙鲁和马绍尔群岛均为太平洋岛国

澳大利亚罗维研究所（Lowy Institute）的乔纳森·普赖克（Jonathan Pryke）对路透社表示，瑙鲁前总统瓦卡以对台友善而闻名，一直对台湾总统以"挚友"相称。他表示："瑙鲁新总统还是一张白纸，他现在的表述当然可以让台湾松一口气，但台湾绝不可以掉以轻心。"

2016年，蔡英文当选台湾总统以来，已有七个台湾邦交国为了获取北京的巨额援助，宣布同台湾断交。截至目前，台湾只剩下15个以太平洋和中南美洲小国为主的邦交国，而承认北京的国家则超过180个。

台湾国安会周二发布《中国升高对台威胁与介选之综合研习》报告，称2020年台湾大选前后，中国可能升高对台湾的国际打压："包括加大力道继续断我邦交国，年底前可能再断我一至二个邦交国；强力反制美国、日本、欧盟等友好国家对台湾的各种形式声援。"