马科斯：除了对北京抗议 菲律宾需要做更多

菲律宾总统马科斯周四表示，菲律宾需要做更多、而不仅是抗议，以应对北京在南中国海的“非法行动”。他同时重申最新的冲突事件不构成“武装进攻”。

（德国之声中文网）菲律宾上周发布的视频上，中国海警人员挥舞刀、棍棒和斧头，包围并登上菲律宾海军船只，以阻挠马尼拉向第二托马斯礁（中方称仁爱礁）运送补给。

这是中菲船只发生的一系列对抗激化事件中，最新也最严重的一起。北京正在推进对几乎整个南中国海这一具有战略意义的航道的主权宣示。

马科斯向记者表示：“我们已经提交了100次抗议，以及相似数目的外交照会。我们需要做更多，而不仅是这样。”他没有说明马尼拉可能采取的其它具体步骤。

这些冲突引起对于美国将牵涉其中的忧虑。美国与菲律宾于1951年签署一份共同防御条约，如果马尼拉军队及船只受到“武装攻击”，华盛顿将伸出援手。

马尼拉也担心，中国军事力量是否会针对马德雷号战舰采取行动。这一破旧不堪的战舰是菲方1999年故意搁浅在第二托马斯礁的，作为对主权的宣示。

“不构成武装攻击”

马科斯周四重申其高级安全助理对6月17日冲突事件的评估，即这不构成武装攻击。

“不是武装攻击，没有开枪。他们没有用枪指着我们，但这是一起阻止我方人员的故意行动。”他表示，这仍是一次中方的非法行动。

一名菲律宾士兵在事件中失去一根手指，马尼拉还指控中国海警人员偷窃强制、损坏三艘船上的导航和通讯设备。

北京则坚称其海警人员表现“专业克制”，称冲突责任在菲方。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

马尼拉希望下月初与北京会晤

菲律宾外长马纳罗周三表示，马尼拉已作出外交抗议。周二，他在参议院听证会上表示，马尼拉希望下月初与北京举行会晤，“专门讨论新近的一些事件”。

菲律宾驻美大使罗穆尔德兹（Jose Manuel Romualdez）表示，菲律宾与中方官员的会晤旨在降低紧张关系，而非解决主权问题。他说，如果菲律宾不运送供给，等于让“我们的士兵因饥渴而死”。

他说：“我不认为中国想要发生一场大型的冲突。我们也绝对不想要发生。所以，这是个好的起点。”

第二托马斯礁距离菲律宾西部岛屿巴拉望约200公里，距离中国最近的整块陆地海南岛逾1000公里。

中国部署海警等船只在附近海域巡逻，并将多座暗礁转变成人工军事化岛屿。

（法新社、路透社）

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