马科斯：美驻菲军事基地不会用于进攻行动

（德国之声中文网）菲律宾总统马科斯周一（4 月 10 日）对中国作出回应，称美国可以进入的菲律宾军事基地不会被用于任何进攻行动，并强调与华盛顿的合作旨在增强菲律宾的防御能力。

中国外交部发言人上周表示，在马尼拉允许华盛顿进入其更多军事基地后，美国“不断加强在该地区的军事部署，这必然会加剧军事紧张局势”。

“中国的反应并不令人惊讶，”马科斯告诉记者，“菲律宾不会允许这些基地用于任何进攻行动。”

菲律宾上周确定了美国可以进入的另外四个军事基地，其总数几乎达到美菲《加强防务合作协议》（EDCA）中提及的基地数量的两倍。

这些基地的位置非常重要，其中三个向北，面向台湾，一个靠近南中国海有争议的南沙群岛（国际上称斯普拉特利群岛）——中国在那里建造了配备跑道和导弹系统的人工岛。

正当中国在南中国海的举动和台海紧张局势日益受到关注的时候，《加强防务合作协议》强调了菲律宾对其前殖民统治者美国的战略重要性。

于 2014 年签署的这项协议允许美国进入菲律宾基地进行联合训练、设备预置以及跑道、燃料储存和军用住房等设施的建设，但美军在此并非永久存在。

“如果不打算攻击我们，他们就不必担心，因为我们不会与他们作战。”马科斯说， “我们正在做的是加强我们的领土防御，这个共和国的防御。”

马科斯这番讲话发表在菲律宾和美国进行有史以来最大规模联合军事演习的前夕。这次演习将首次在海上进行实弹射击。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（路透社）

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