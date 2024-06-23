马科斯总统：菲律宾不会挑起战争

马科斯总统：菲律宾不会挑起战争2024年6月23日
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（德国之声中文网）菲律宾总统马科斯周日（6月23日）表示，马尼拉不会因南海争端与北京开战。
马科斯这番表态的背景是，数天前，菲律宾海军士兵与中国海警在第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）附近发生冲突并有菲方人员受伤。
南中国海是重要的国际航运要道，每年超过3万亿美元的集装箱运输通过这里。中国和若干东南亚国家对南海有着部分或全部的主权声索。
周日，马科斯总统对菲律宾海军表示，"在维护国家的问题上，我们坚持菲律宾人的天性，即希望和平解决所有这些争端。"他说，"我们不会挑起战争"。
讲话中，马科斯总统称赞了菲律宾军队在"强烈挑衅下表现出的极大克制"。他说，马尼拉不会向"任何外国势力"屈服。
他告诫道，"在执行任务时，我们不得诉诸武力或使用恐吓手段，不得故意伤害任何人。"他说，"我们有坚定的决心。我们的冷静和平和理念不应被误解为是默许。"
菲律宾海军与中国海警今日发生严重冲突
周一（6月17日），菲律宾船只试图向南沙群岛有争议的第二托马斯浅滩运送补给物资，多艘中国海警船只出动并袭击了菲方。
菲律宾军方发布的影像显示，中国海警使用刀具等器械，刺破菲律宾船只。菲律宾军方还称，一名水手在冲突中失掉一个手指，严重受伤。
中国外交部则表示，菲律宾不顾中方劝阻，执意侵闯中国南沙群岛仁爱礁，中国海警采取的执法措施是专业克制的。
周一当天，美国国防部称，"美国与我们的盟友菲律宾站在一起"，并谴责中国此次采取行动导致升级，指责其"不负责任"。
不过，马尼拉上周五（6月21日）已表示，没有理由启动1951年签署的《美国-菲律宾共同防御条约》，因为中国的行为虽具升级性质，但并未构成"武装攻击"。
（法新社、路透社等）
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