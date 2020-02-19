马来西亚政局地震  马哈蒂尔请辞

（德国之声中文网）本周一（2月24日），马来西亚总理马哈蒂尔 (Mahathir Mohamad)向国王递交辞呈，该国政局再度陷入混乱。总理办公室在一份简短的声明中对此进行了证实，指出辞职信是当地时间周一下午1点寄出的。

在他辞职前几分钟，马哈蒂尔所在的土著团结党证实，该党派退出了由4个党派组成的希望联盟，该联盟在2018年出人意料地推翻了前领导人纳吉布·拉扎克（Najib Razak）政府。

迟迟未来的接班

现年94岁的马哈蒂尔曾在联盟协议中承诺，在一两年之内，将总理之位移交给他长期的主要竞争对手安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）。然而，上周末有传言称，土著团结党试图组建新政府，阻挠安瓦尔的接任，这一举动将为世界上最年长的总理马哈蒂尔继续执政5年铺平道路。

1981年至2003年首次担任总理的马哈蒂尔一再拒绝透露何时移交权力。

这种拖延的做法也再次让他与72岁的安瓦尔之间矛盾再起。安瓦尔在周日（2月23日）谴责了联盟伙伴的"背叛"。他周一或也会与国王会面。

马哈蒂尔回归政坛 年龄最长的政治首脑 医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

马哈蒂尔回归政坛 马哈蒂尔大战纳吉布 马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

马哈蒂尔回归政坛 诉求「干净选举」 对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

马哈蒂尔回归政坛 政治交易 安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

马哈蒂尔回归政坛 化敌为友 马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

马哈蒂尔回归政坛 抵制选举行动 不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

马哈蒂尔回归政坛 洗钱案缠身 刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

马哈蒂尔回归政坛 首次政党轮替 国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

马哈蒂尔回归政坛 欢迎千禧世代 马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。 作者: 罗法



目前还不清楚马哈蒂尔能否在其他党派的支持下组建另一个政府。路透社援引消息人士透露，土著团结党内的一个派系已经会见了其他三个政党的成员，就组建一个新的联盟进行商谈。

文木 /凝炼 (美联社，法新社，路透社)