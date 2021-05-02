马来西亚抗议: 中国军机进行“可疑”活动

（德国之声中文网）马来西亚空军表示，他们不得不在周一（5月31日）出动喷气机来进行目视确认，当时中方的飞机已经到了马来西亚婆罗洲沙捞越州海岸60海里的范围内。他们还声称，尽管向中方飞机发出了几次指示信息，但中方飞机没有与区域空中交通管制员联系。

马来西亚空军表示，这些飞机由伊尔-76和西安运-20战略运输机组成，在23000至27000英尺的高度上以 "纵队"队形飞行。

"鉴于航道上空的空中交通密度，这一事件对国家主权和飞行安全构成严重威胁"，马来西亚空军在一份声明中说。中国驻吉隆坡大使馆没有立即回应路透社的置评请求。

南中国海具有重要的战略意义和丰富的海洋资源。针对其主权归属，多年来一直存在争议。除了中国外，马来西亚、菲律宾、越南、文莱和台湾也都宣告对这片海域拥有部分主权。

去年，中国勘探船曾在南中国海与马来西亚石油勘探船进行了长达一个月的对峙。随后，美国和澳大利亚派出了军舰前往相关海域执行"联合演习"任务。

今年3月开始，菲律宾针对数百艘中国渔船屡次提出外交抗议，称这些船只由民兵驻守、进入其专属经济区内。中国则强调，这些渔船并不是武装船只，其出现仅是为了避风，"牛轭礁是中国南沙群岛的一部分"。

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



（路透社）

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