马来西亚扣押中石油子公司2亿多美元资金

（德国之声中文网）据路透社报道，去年马来西亚新总理马哈蒂尔上台后，前总理纳吉布与中国达成的一系列交易被审查或取消。新政府还下令暂停了价值数十亿美元的东海岸铁路以及中国石油天然气管道局工程有限公司领导的两个管道项目。新加坡《联合早报》报道称，中国石油天然气管道局工程有限公司是"纳吉布政府钦定的相关管道项目主要承包商"。

《海峡时报》的报道中指出，本月早些时间，马来西亚政府指令汇丰银行将中国石油天然气管道局工程有限公司在马来西亚的户头资金转入马来西亚财政部旗下的苏里亚战略能源有限公司（ Suria Strategic Energy Resources）。

据报道，中国石油天然气管道局对这种未获通知而被单方面资金转移的做法感到困惑。

路透社向马来西亚财政部、总理府以及管道工程公司寻求置评，但都没有得到回应。

另外汇丰银行以客户机密为由也不予置评。

中国石油天然气管道局的母公司中石油也拒绝发表评论。

2016年，马中签署《沙巴天然气管道项目施工及试运合同》和《多介质管道项目施工及试运合同》。两条管道长度分别为662公里和600公里。中国石油天然气管道局承担l两个管道项目的建设。

在经过了长达数月的谈判之后，今年4月，马中双方同意恢复价值上百亿美元的东海岸铁路（East Coast Rail Line）项目。不过，谈判的结果是，项目的费用将降低三分之一。2017年确定的该项目将马来西亚东海岸（南中国海沿岸）与西面繁忙的水路要道--马六甲海峡连接起来。在缺乏透明度的情况下，项目成本飙升，令马来西亚面临高额债务风险。

洪沙/任琛 （路透社、联合早报）