马来西亚总理：中国保证对话解决南海争端

（德国之声中文网）马来西亚总理安瓦尔（Anwar Ibrahim）表示，中国已作出保证，将继续与东南亚国家就有争议的南海领土主张进行谈判，并避免采取可能导致局势升级的行动。

安瓦尔在接受CNN周六（9月23日）播出的采访时说，在北京上个月发布了一张标有"十段线"的地图后，中国国务院总理李强向他做出了上述保证。该地图似乎扩大了中国在有争议水域的主权要求。

马来西亚和其他几个东南亚国家表示拒绝接受该地图。

中国方面最新发布的地图遭致了东南亚多国的抗议

安瓦尔说，李强"清晰明确地"表示，中国将继续进行谈判，而不是"采取任何可能与我们的同事、我们在该地区的朋友发生冲突或引起分歧的行动"。

安瓦尔对美国有线电视新闻网（CNN）记者阿曼普尔（Christiane Amanpour）说："这非常令人放心。"

安瓦尔表示，随着中国寻求对台湾主权主张，马来西亚仍然对紧张局势升级感到担忧，并补充说双方都需要避免可能影响该地区的"不必要的挑衅"。

安瓦尔还回应了外界对他致力于民主改革的质疑，此前他的政府撤销了涉及其主要盟友的腐败案件，并对反对派领导人提出了煽动叛乱的指控，还加强了对马来西亚LGBTQ群体的审查。

安瓦尔说，他不会干涉马来西亚总检察长做出的决定，并说应尊重禁止涉及该国君主制的煽动性言论的法律。

他重申马来西亚不会接受LGBTQ的权利，但表示该群体不应受到骚扰，他还公开反对马来西亚政府禁止斯沃琪（Swatch）手表庆祝"骄傲运动"的行为。

马来西亚内政部今年没收了斯沃琪"骄傲"系列中的彩虹色手表，随后禁止其销售，称其可能有损道德和公共利益。

该部表示，销售或拥有这些违禁品将被处以最高三年的监禁和罚款。

安瓦尔说："事实上，我不会为这一点辩护，正如你所说，他们是过分的行为，但是……全国都有共识，他们不接受（LGBTQ权利）。"

（路透社）

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