马来西亚如何在美中之间寻找平衡？

马来西亚希望通过加强与中国的经济联系来发展获益，但同时在南海领土争议和中美在该地区竞争加剧的背景下做好两手准备。

（德国之声中文网）为寻求促进经济增长，马来西亚总理安瓦尔（Anwar Ibrahim）一直在力图与中国建立更紧密的关系。

与此同时，中国与美国之间的贸易和地缘政治紧张局势日益加剧。而美国也是马来西亚密切的经济和战略伙伴。

今年 6 月，中国总理李强访问马来西亚并签署了多项协议，包括续签为期五年的经贸合作协定。

李强和安瓦尔还出席了中国"一带一路 "倡议（BRI）在马来西亚的重点项目--东海岸衔接铁路（ECRL）沿线火车站的奠基仪式。

马来西亚是 "一带一路"倡议在东南亚地区的最大受援国之一，这一遍及全球的基础设施融资计划是中国政府外交政策的重要组成部分。李强的访问也正值中马建交 50 周年。

其间两国还签署了其他协议，包括促进数字经济投资、推动住房和城市发展，以及打击跨国犯罪、改善高等教育、旅游和文化合作等承诺。自 2009 年以来，中国一直是马来西亚的第一大贸易伙伴。

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马来西亚最近还表示有兴趣加入新兴市场经济体组成的金砖国家集团，中国是该集团的核心成员之一，该集团还包括巴西、俄罗斯、印度和南非。

"今天，两国关系的核心领域是经济。安瓦尔政府似乎将中国视为一个重要的市场机遇和投资来源。"新加坡国立大学的政治学者庄嘉颖告诉德国之声。

南中国海争议

在安瓦尔加强与中国经济关系的同时，马来西亚也对南海地缘政治紧张局势采取了更加低调的管理方式。

中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，尽管国际法庭在2016年裁定这种主张缺乏法律依据。

向海牙法庭提起诉讼的菲律宾，在南中国主权争议问题上与中国的分歧最大。中国海警船只经常在有争议的岛礁浅滩附近骚扰菲律宾小得多的船只，其中一些海警船与海军驱逐舰大小相当。

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越南、文莱和台湾也对中国政府的领海主张提出异议。马来西亚也是如此。2019年，在上届政府执政期间，马来西亚外交部称中国政府的主张是"荒谬"的。然而，本届政府在南海问题上的表态却不那么强硬。

庄嘉颖认为："也许安瓦尔政府认为可以借助中国推动马来西亚的经济发展，因而不愿惹恼中国。"

然而有报道称，中国海警船和海军舰艇一直在距离马来西亚沙捞越州海岸 100 公里的卢克尼亚浅滩（Luconia Shoal，马来西亚称巴丁宜阿里浅滩，中国称南康暗沙）附近的马来西亚专属经济区（EEZ）内游弋。

庄嘉颖指出，马来西亚 "对其与中国政府的争端采取了更低调的态度"，并补充说，安瓦尔呼吁马来西亚人对中国船只的出现 "保持冷静"。

华盛顿国立战争学院的东南亚问题专家阿布扎教授（Zachary Abuza）预计，会有更多的中国投资进入马来西亚。"双边关系在马哈蒂尔政府执政期间出现短暂下滑，但在安瓦尔的领导下，双边关系又恢复了传统的密切联系。"他对德国之声说："我预计中国将在马来西亚半导体行业进行大量投资，主要是为了规避西方制裁。"

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背后的中美较量

2022年，美国对本国制造商向中国出口的先进半导体芯片实施出口管制，部分原因是为了阻碍中国制造高科技武器系统的能力。这引发了马来西亚向中国出口半导体是否会影响其与美国关系的疑问。

美国也是马来西亚最大的贸易伙伴之一，自 67 年前建立外交关系以来，两国一直保持着长期的安全和经济关系。

阿布扎说："如果马来西亚逃避美国的制裁，向俄罗斯、伊朗和其他受制裁的国家出售半导体，那么美国将对马来西亚施加压力并威胁实施制裁。"但他认为安瓦尔并不畏惧来自华盛顿的报复威胁："安瓦尔对美国的压力和威胁确实感到恼火。马来西亚已经明确表示，他们想卖给谁就卖给谁。"

随着美国和中国对亚洲的秩序和稳定提出了相互竞争的愿景，该地区的小国正在采取行动力求平衡。泰国和越南等国就是在不公开偏袒任何一方的情况下同双方保持积极关系的例子。

庄嘉颖说："与许多其他东南亚国家的政府一样，安瓦尔政府可能也在赌自己能同时与美国和中国保持积极的关系，既要拿到、也要吃到蛋糕。"

"然而，这样做的前提是一个或两个大国继续接受这一立场，并且不会因为马来西亚在现实或观念上与对手走得太近而对其进行惩罚。"

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