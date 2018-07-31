马来西亚喊停 "一带一路"将受挫

(德国之声中文网)马来西亚总理马哈蒂尔本周五将开始为期5天的访华之旅。今年7月，马哈蒂尔曾表示，马国内一些具有中国背景的工程项目存在不公平之处，这将是他访问中国时的重要议题。

本周一(8月13日)，他再次表示，马来西亚将寻求取消一些由前一届政府签署的具有中国背景的基础设施项目，价值高达上百亿美元。马哈蒂尔在接受美联社采访时说，马来西亚想要和中国维持良好的关系，在有利于马来西亚的前提下，也欢迎来自北京的投资。但是，他对具有中国背景的能源管道项目以及东海岸铁路项目则持强硬反对的立场。他说，"我们认为，马来西亚不需要这两个项目。它们是不可行的。因此，只要我们有能力，就会取消这两个项目。"

管道项目与东海岸铁路的协议都是在前总理纳吉布主政期间签署的。纳吉布在任时力推亲华路线，认为这个多民族的东南亚国家是中国"一带一路"倡议的重要环节。

今年5月，马哈蒂尔出人意料地在大选中胜出，以92岁的高龄出任马来西亚总理一职。他上台后，许多由前总理纳吉布推动、签署的工程项目都受到了重新审视。马哈蒂尔强调，许多项目对马来西亚的财政毫无帮助，其中包括一些具有中国背景的工程项目。

马哈蒂尔回归政坛 年龄最长的政治首脑 医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

马哈蒂尔回归政坛 马哈蒂尔大战纳吉布 马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

马哈蒂尔回归政坛 诉求「干净选举」 对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

马哈蒂尔回归政坛 政治交易 安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

马哈蒂尔回归政坛 化敌为友 马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

马哈蒂尔回归政坛 抵制选举行动 不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

马哈蒂尔回归政坛 洗钱案缠身 刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

马哈蒂尔回归政坛 首次政党轮替 国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

马哈蒂尔回归政坛 欢迎千禧世代 马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。 作者: 罗法



目前，中资背景企业建设的管道项目以及东海岸铁路项目已经被新政府喊停。不过，此前已经投入项目的资金可能很难追回。

马哈蒂尔在还表示，如果完全取消项目的做法行不通，那么马来西亚将至少寻求搁置这些项目，待今后有需求时再议。

参与为马来西亚项目融资的一位不愿透露姓名的中国大型国有银行高管对德国之声表示，马来西亚政府方面的这番举动，是中国'一带一路'系列项目在海外遭受的一次重大挫折，伴随而来的是中方巨大的财政损失，参与融资的银行正面临相关融资款项变成呆账的风险。

采访中，马哈蒂尔还要求中国尊重南海航行自由。他警告称，南海不应当进一步军事化，并强调军舰不应当永久性地驻扎在争议水域。他强调，"我们都支持航行自由，甚至包括军舰的航行自由，但是请不要驻扎在那里。这是对所有人的警告，不应不必要地增加紧张态势。"

文山 / 凝炼 （美联社）