马来西亚和印尼在与欧盟的"绿色指令"风波中寻盟友

（德国之声中文网）马来西亚和印度尼西亚希望拉拢其他的东南亚国家，以应对与欧盟就将于2024年底生效的环境和森林砍伐法规不断产生的争端。

马来西亚总理安瓦尔（Anwar Ibrahim）在本月早些时候表示，泰国总理赛塔（Srettha Thavisin）"已经向我保证，泰国将与马来西亚和印尼合作，同时希望与其他国家合作，共同提出我们的情况，特别是面向欧盟"。

印尼和马来西亚的棕榈油产量约占全球产量的85%，这两个国家认为，欧盟的《零毁林法案》（Deforestation-Free Regulation）是歧视性的，不公平地惩罚了小规模的农户，让他们很难应付布鲁塞尔提出的繁复的政策要求。

欧盟新的《零毁林法案》是什么？

欧盟规定，如果牛、可可、咖啡、棕榈油、橡胶、大豆和木制品的生产地在2020年12月31日之后被发现毁林，则禁止进口这些产品。

马来西亚和印度尼西亚已经分别向世贸组织投诉欧盟。

雅加达指责布鲁塞尔实行"监管帝国主义"，马来西亚生产商则抱怨这是"农作物的种族隔离"。其他东南亚国家则采取了更为外交的方式，在与欧盟官员一对一的讨论中单方面寻求对欧盟指令的理解。

东南亚各国政府和生产商最担心的是欧盟即将出台政策所带来的行政障碍，要证明其产品是没有在毁林的土地上种植的。

根据欧盟的新指令，本地公司必须提供其整个供应链的广泛地图，包括地理位置数据。

根据欧盟的规定，从2024年12月起，这些合规机制将强制适用于大型企业，然后再过几个月也适用于小型企业。

"观念问题至关重要"，欧洲议会国际贸易委员会主席兰格（Bernd Lange）说，"如果欧盟的意图被认为是不合法的，政策可能会遭到怀疑，被视为监管帝国主义或变相的保护主义"。

兰格对DW表示，通过各国驻布鲁塞尔大使馆等渠道与各国积极接触是关键。"我已经开始了这样做，并已经学到了很多东西。了解具体担忧对于找到解决方案至关重要。"

种植树木从气候变化中获益

泰国会跟随印尼和马来西亚的步伐吗？

泰国是世界第三大棕榈油生产国，仅次于印度尼西亚和马来西亚。泰国还是木材、可可和橡胶等其他产品的重要出口国，欧盟的法规也将对其产生影响。

泰国也是世界上最大的橡胶生产国，根据政府数据，去年泰国橡胶产品对欧盟的出口额为15亿欧元。另外，马来西亚约有17%的橡胶产品销往欧盟。越南是另一个以欧洲为重点的主要橡胶出口国。

据泰国政府估计，小规模棕榈油占该国产量的70%。但欧盟官员表示，森林砍伐的监管针对的是大规模非法森林砍伐，而不是小农户。

诺丁汉大学马来西亚亚洲研究所荣誉副研究员威尔士（Bridget Welsh）认为，泰国加入印尼和马来西亚的可能性"相当大"，因为这些国家都"关注这一问题，并在外交政策上倾向于远离欧盟"。

不过，一位要求匿名的泰国政府官员告诉DW，曼谷不太可能加入马来西亚和印尼对布鲁塞尔的任何法律投诉，尤其鉴于泰国今年同意重启与欧盟之间停滞不前的自由贸易协定谈判。

这位官员说，泰国将更多关注欧盟指令对经济的影响，或许会加入马来西亚、印尼与欧盟于6月成立的联合工作组，该工作组于今年8月举行了首次圆桌讨论。

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印尼和马来西亚想要什么？

欧盟-东盟商务理事会（EU-ASEAN Business Council）执行董事汉弗莱（Chris Humphrey）说，该组织长期以来一直担心"东南亚国家对欧盟绿色协议的担忧有可能升级为重大的贸易争端"。他说，"对执行情况的担忧是合理的，但同样，（欧盟）政策的目标也是合理的。"

汉弗莱说："我们很清楚，还需要做更多工作来弥合欧盟和东盟之间的分歧，而现在已经在做了，希望能防止争端进一步升级。"

事实上，雅加达和吉隆坡已经不再追求法律挑战，现在似乎更专注于与布鲁塞尔谈判，以减少绿色指令对其经济的影响。

作为今年成立的新论坛的一部分，两国正在游说欧盟将其列为森林砍伐低风险国家，这将简化其公司的尽职调查程序。而被视为高风险的国家则仍需接受更严格的检查。

这两个国家还希望欧盟的要求符合2004年根据可持续棕榈油圆桌会议制定的国际标准，与各国政府的森林砍伐法律相一致。

欧洲议会外交事务委员会主席麦卡利斯特（David McAllister）说："现在，我们的共同责任是找到一个解决方案，解决各地区对东南亚小型供应商竞争能力受影响的担忧。"

他对DW表示："这应该以相互尊重而非居高临下的口吻来完成"。"通过联合认证、将生产国和欧盟委员会聚集在一起的联合工作组，以及对森林合作伙伴关系的财政支持，我们可以取得有意义的进展。"

据一位不愿透露姓名的欧盟委员会官员称，欧盟正在"大力加强参与其中......以确保新法得到有效实施，同时与生产国合作"。这位官员说，将于本周四在阿拉伯联合酋长国召开的2023年联合国气候变化大会（COP28）上发起一项与这些争端有关的新倡议。

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