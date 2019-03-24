 马来西亚前首相纳吉布贪腐案开庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2019

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时政风云

马来西亚前首相纳吉布贪腐案开庭

法庭审理期间，马来西亚前政府首相纳吉布对有关贪腐指控予以坚决驳斥。围绕马来西亚国有1MDB基金的丑闻曝光导致纳吉布下台。而一旦贪腐罪名成立，纳吉布将面临漫长的牢狱之灾。

Malaysia Najib Razak vor Gericht in Kuala Lumpur (Reuters/Lai Seng Sin)

（德国之声中文网）庭审开始后，马来西亚前首相纳吉布对针对他的七项控罪均予以否认。现年65岁的纳吉布被控应对国库价值数亿欧元的财产遭贪污挪用负有责任。就其它控罪展开的法庭审理也将随后展开。一旦罪名成立，纳吉布有可能面临终生监禁。

纳吉布亲手建立的国有公司"一马基金"（1MDB），基金的目的本来是促进马来西亚经济发展，但后来却爆出丑闻。纳吉布被控将其中价值七亿多欧元的款项转入私人账户，而其家属和亲信则总共贪污了数十亿美元的国有资金。他们用贪腐所得在纽约、伦敦和洛杉矶购置房产，收购梵高、毕加索和莫奈的名画，还添置了一艘豪华游艇。

检方宣称，这艘游艇长90米，拥有直升机停机坪、影院和其他豪华设施。拍卖五个月之后，现在马来西亚唯一拥有博彩业执照的Genting Malaysia公司购买了这艘游艇，一亿两千万美元的成交价用来填充国库损失。一般认为，当初购买这艘豪华游艇的价格应当是拍卖价的两倍之多。检察院方面表示，这也是迄今为止拍卖贪腐物资过程中，单笔成交价最高的一次。

Rosmah Mansor (Reuters/L. S. Sin)

纳吉布的妻子也受到贪腐指控

2009年至2018年期间，纳吉布出任马来西亚首相一职。任职期间，针对他本人及妻子的贪腐指控就频频出现。去年五月的议会大选中，纳吉布意外落选。有关马来西亚贪腐案件的调查目前已经扩展至其他国家，其中就包括瑞士和美国。尽管纳吉布夫妇面临多项控罪，但目前仍得以取保候审。

一马基金的主要银行业务一直由美国高盛Goldman Sachs承办，因此高盛目前也在接受调查，总部设在纽约的高盛公司名誉大受影响。 马来西亚对高盛提出了75亿美元的索赔要求。

达扬/苗子 （德新社、法新社、美联社、路透社）

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