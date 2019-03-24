马来西亚前首相纳吉布贪腐案开庭

法庭审理期间，马来西亚前政府首相纳吉布对有关贪腐指控予以坚决驳斥。围绕马来西亚国有1MDB基金的丑闻曝光导致纳吉布下台。而一旦贪腐罪名成立，纳吉布将面临漫长的牢狱之灾。
（德国之声中文网）庭审开始后，马来西亚前首相纳吉布对针对他的七项控罪均予以否认。现年65岁的纳吉布被控应对国库价值数亿欧元的财产遭贪污挪用负有责任。就其它控罪展开的法庭审理也将随后展开。一旦罪名成立，纳吉布有可能面临终生监禁。
纳吉布亲手建立的国有公司"一马基金"（1MDB），基金的目的本来是促进马来西亚经济发展，但后来却爆出丑闻。纳吉布被控将其中价值七亿多欧元的款项转入私人账户，而其家属和亲信则总共贪污了数十亿美元的国有资金。他们用贪腐所得在纽约、伦敦和洛杉矶购置房产，收购梵高、毕加索和莫奈的名画，还添置了一艘豪华游艇。
检方宣称，这艘游艇长90米，拥有直升机停机坪、影院和其他豪华设施。拍卖五个月之后，现在马来西亚唯一拥有博彩业执照的Genting Malaysia公司购买了这艘游艇，一亿两千万美元的成交价用来填充国库损失。一般认为，当初购买这艘豪华游艇的价格应当是拍卖价的两倍之多。检察院方面表示，这也是迄今为止拍卖贪腐物资过程中，单笔成交价最高的一次。
2009年至2018年期间，纳吉布出任马来西亚首相一职。任职期间，针对他本人及妻子的贪腐指控就频频出现。去年五月的议会大选中，纳吉布意外落选。有关马来西亚贪腐案件的调查目前已经扩展至其他国家，其中就包括瑞士和美国。尽管纳吉布夫妇面临多项控罪，但目前仍得以取保候审。
一马基金的主要银行业务一直由美国高盛Goldman Sachs承办，因此高盛目前也在接受调查，总部设在纽约的高盛公司名誉大受影响。 马来西亚对高盛提出了75亿美元的索赔要求。
达扬/苗子 （德新社、法新社、美联社、路透社）
《华尔街日报》报道称，一份备忘录显示，中国曾在2016年提出，愿出资拯救深陷丑闻的马来西亚国家基金1MDB。作为回报，马方为北京提供利润丰厚的铁路与管道项目股份。创立1MDB的马前总理纳吉布目前仍受腐败调查。中方则驳斥相关报道。 (09.01.2019)
一马基金洗钱案之所以展开调查主要是美国金融机构担忧自己沦为洗钱工具。然而随着调查推进，却意外发现除了施工进度追不上付款进度之外，中国因素也占了很大的比重。 (06.06.2018)