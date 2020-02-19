 马来西亚前总理纳吉布被判有罪 获刑12年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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时政风云

马来西亚前总理纳吉布被判有罪 获刑12年

纳吉布（Najib Razak）被控在任期间挪用大量国库资金用于私人目的，被判12年监禁、罚款2.1亿令吉。不过马拉西亚法院周二（7月28日）准许延迟执行监禁。

Malaysia Najib Razak vor Gericht in Kuala Lumpur (Reuters/Lim Huey Teng)

纳吉布·拉扎克（Najib Razak）前往法院接受庭审

DW.COM

马来西亚政局动荡：总理马哈蒂尔突然递交辞呈，其领导的的土著团结党也宣布退出执政联盟。马哈蒂尔与主要竞争对手安瓦尔的政治角力开启新的篇章。

据新加坡《海峡时报》报道，马来西亚扣押了中国石油天然气管道局工程有限公司在马来西亚境内汇丰银行账户里的10亿林吉特（约合2.43亿美元）。这家公司是中石油管理局下属的投资子公司。

（德国之声中文网）因卷入国家基金贪腐丑闻受到起诉的马来西亚前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）被判有罪。首都吉隆坡的法官宣布，检察院证实对纳吉布的所有指控罪名成立，被判12年有期徒刑。

这位现年67岁的前总理被控在2009年至2018年担任总理期间，从国有1MDB基金贪污挪用了数十亿美元的资金，其中有约合840万欧元的资金用于购买私人豪华住宅和艺术品。

Malaysia Najib Razak vor Gericht in Kuala Lumpu (picture-alliance/AP Photo/V. Thian)

马来西亚前总理纳吉布前往法庭接受审判

针对纳吉布总共有三项诉讼。目前为第一起诉讼,对其指控包括滥用职权和洗钱。纳吉布坚决驳回了所有指控。

这位马来西亚前总理以日益专制的风格对巨额资金汇入其银行帐户的初步报道做出了回应。自1957年独立以来一直在马来西亚执政的纳吉布的国民阵线（BN）政府联盟在2018年因选举失败下台。纳吉布卸任后才受到起诉。 由于1MDB基金的重要银行交易都是由美国投资银行高盛操作，高盛因此在美国受到调查。

李京慧/乐然 (法新社、美联社、路透社)

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