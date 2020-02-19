马来西亚前总理纳吉布被判有罪 获刑12年

（德国之声中文网）因卷入国家基金贪腐丑闻受到起诉的马来西亚前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）被判有罪。首都吉隆坡的法官宣布，检察院证实对纳吉布的所有指控罪名成立，被判12年有期徒刑。

这位现年67岁的前总理被控在2009年至2018年担任总理期间，从国有1MDB基金贪污挪用了数十亿美元的资金，其中有约合840万欧元的资金用于购买私人豪华住宅和艺术品。

马来西亚前总理纳吉布前往法庭接受审判

针对纳吉布总共有三项诉讼。目前为第一起诉讼,对其指控包括滥用职权和洗钱。纳吉布坚决驳回了所有指控。

这位马来西亚前总理以日益专制的风格对巨额资金汇入其银行帐户的初步报道做出了回应。自1957年独立以来一直在马来西亚执政的纳吉布的国民阵线（BN）政府联盟在2018年因选举失败下台。纳吉布卸任后才受到起诉。 由于1MDB基金的重要银行交易都是由美国投资银行高盛操作，高盛因此在美国受到调查。

李京慧/乐然 (法新社、美联社、路透社)

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