马来西亚：东海岸铁路项目还在谈判

（德国之声中文网）据法新社报道，马来西亚与中国仍在就一项价值数百亿美元、由北京支持的铁路项目进行谈判。这是马来西亚财政部长周三作出的表态。此前，围绕这项协议是否已被取消，传出相互矛盾的消息。

自去年长期执政、深陷腐败的纳吉布政府下台后，新一届马来西亚政府叫停了一系列中国支持的基建项目，包括铁路线。

批评者称这些项目缺乏透明度，或将令马来西亚背上沉重债务负担；他们认为纳吉布政府的真实用意是希望给他的主权财富基金注入资金。

上周末，马来西亚经济事务部长称，已作出最终决定，取消总金额约两百亿美元的横贯马来西亚东西的铁路线项目。

但数小时后，马来西亚财政部长对这一宣布表示震惊。周二，总理马哈蒂尔称，该项目将使马来西亚陷入贫困，他正在寻求中国的理解，但同时坚称，尚未作出最后决定。

周三，财政部长林冠英（Lim Guan Eng）表示，内阁会议同意，该项目的谈判的确仍在进行中；从现在起，仅马哈蒂尔会就此事发表评论。

林冠英称，两国间的讨论将会在公众视线之外举行。"当然会有一个时间表，但我们会以保密的方式进行讨论。"

苗子/叶宣（法新社）