 马来西亚：东海岸铁路项目还在谈判 | 经济纵横 | DW | 30.01.2019

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经济纵横

马来西亚：东海岸铁路项目还在谈判

马来西亚财长林冠英周三称，总金额数百亿美元的、北京支持的东海岸铁路项目仍在谈判中。上周末曾传出消息，马经济部长称该项目已被最终否决。

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters)

马财长称，今后东海岸铁路项目事宜将仅由马哈蒂尔发表评论

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《华尔街日报》报道称，一份备忘录显示，中国曾在2016年提出，愿出资拯救深陷丑闻的马来西亚国家基金1MDB。作为回报，马方为北京提供利润丰厚的铁路与管道项目股份。创立1MDB的马前总理纳吉布目前仍受腐败调查。中方则驳斥相关报道。 (09.01.2019)

93岁的马哈蒂尔结束了5天的访华之旅。在离开中国前，这位马来西亚政坛老将表示，中资项目目前「不会继续」。 (21.08.2018)

这位马来西亚总理上月才刚叫停一带一路相关工程，这个月就应邀访问中国。外界关注他究竟怎么和中国官员解释他的作为，马来西亚在中国牵头一带一路的角色会否改变？ (20.08.2018)

即将踏上访华之旅的马来西亚总理再次表示，要取消中资企业在该国国内的两个重大基础设施建设项目。中国方面担心，这会让中资企业蒙受重大损失，也会令"一带一路"遭受挫折。 (14.08.2018)

（德国之声中文网）据法新社报道，马来西亚与中国仍在就一项价值数百亿美元、由北京支持的铁路项目进行谈判。这是马来西亚财政部长周三作出的表态。此前，围绕这项协议是否已被取消，传出相互矛盾的消息。

自去年长期执政、深陷腐败的纳吉布政府下台后，新一届马来西亚政府叫停了一系列中国支持的基建项目，包括铁路线。

批评者称这些项目缺乏透明度，或将令马来西亚背上沉重债务负担；他们认为纳吉布政府的真实用意是希望给他的主权财富基金注入资金。

上周末，马来西亚经济事务部长称，已作出最终决定，取消总金额约两百亿美元的横贯马来西亚东西的铁路线项目。

但数小时后，马来西亚财政部长对这一宣布表示震惊。周二，总理马哈蒂尔称，该项目将使马来西亚陷入贫困，他正在寻求中国的理解，但同时坚称，尚未作出最后决定。

周三，财政部长林冠英（Lim Guan Eng）表示，内阁会议同意，该项目的谈判的确仍在进行中；从现在起，仅马哈蒂尔会就此事发表评论。

林冠英称，两国间的讨论将会在公众视线之外举行。"当然会有一个时间表，但我们会以保密的方式进行讨论。"

苗子/叶宣（法新社）

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