马杜罗阻人道救援　利马集团吁判人道罪

(德国之声中文网) 由拉丁美洲国家与加拿大组成的利马集团 (Lima Group) 周一 (2月25日) 在哥伦比亚首都波哥大召开峰会，并表示将要求国际刑事法庭把马杜罗政府暴力对待委内瑞拉人民及禁止人道救援物资进入委国之事，判为违反人道罪。 瓜伊多也警告纵容马杜罗会威胁到整个美洲，而哥伦比亚总统杜克 (Ivan Duque) 则呼吁国际社会对马杜罗进行更强硬且有效的施压。

哥伦比亚外交部长楚希尤 (Carlos Holmes Trujillo) 在峰会开幕时表示，各界正在努力让委内瑞拉结束边境控管。 彭斯则说，美国将提供5600万美元给协助委内瑞拉难民的国家。 根据联合国统计，2015年起至少有270万委内瑞拉人逃往海外。此外，彭斯也邀请利马集团成员将委内瑞拉国有石油公司的资产转移给瓜伊多，避免让马杜罗身边的人有机会碰到这些资产。

加拿大则是呼吁利马集团成员考虑扩大对马杜罗政府的制裁。加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland) 周一告诉路透社﹕「我们已把马杜罗政府中多名高官纳入制裁名单，但我们正在与伙伴协商如何扩大这份名单，将更多政府高官纳入其中。 」

然而，利马集团成员国对于该如何处理委内瑞拉危机，看法并不一致。 目前它们排除透过武力达成政权转移的可能性。瓜伊多试图说服在场各国代表，他强调﹕「帮助委内瑞拉重拾民主是重要的，因为现在的当权者会危害到整个区域的稳定。 」身为马杜罗的盟友，玻利维亚总统莫拉莱斯 (Evo Morales) 呼吁利马集团找寻一个双方能对谈的解决方案。 政治学家吉尔接受法新社访问时表示﹕「利马集团的共识是马杜罗必须下台，但它们无法就如何除去他达成共识。」

人道救援成争议点

另一方面，美国要求联合国安理会针对委内瑞拉的情况召开紧急会议，并制裁四个支持马杜罗政府阻碍物资進口的州长。 虽然有超过150名士兵转为效忠瓜伊多，马杜罗仍掌握足够兵力来镇守边境，防止人道救援物资进入委内瑞拉。 马杜罗的左右手卡韦略 (Diosdado Cabello) 周日 (2月24日) 表示，由于没有任何卡车能越过边境，這代表委内瑞拉政府打了场胜仗。

由于委内瑞拉严重缺乏食物与药品，人道救援近日已成为瓜伊多用来挑战马杜罗政府的主要管道。 瓜伊多表示，如果物资没有实时运抵委内瑞拉的话，30万人民可能因此死亡。 然而，马杜罗不断将运送物资形容成美国试图入侵委国的借口。 瓜伊多指控马杜罗将委国变成恐怖份子的天堂。 他周日受访时表示﹕「委内瑞拉的现况是，我们有个反人民的政府，我们必须想办法解决这个危机。 」

杨威廉/李芊 (法新社、路透社)