马杜罗访华：石油未必换来贷款

（德国之声中文网）马杜罗左翼政府在一份声明中指出，将合资企业Sinovensa9.9％的股份转让给中方，中国石油天然气集团公司已拥有该企业40％的股份。委内瑞拉国家石油公司PDVSA一名知情人士透露，Sinovensa的石油服务和采购部门将由中国公司接手。

PDVSA和委内瑞拉信息部并未回应路透社的问讯请求。在前往中国之前，马杜罗曾承诺要携硕果而归。

马杜罗在北京访问期间，李克强与他见面时表示，北京愿意为深陷危机的委内瑞拉提供帮助。不过，中国政府周五发布的声明或是中国官方媒体都没有提及中国政府给委内瑞拉提供新援金的内容。

与习近平的单独会晤中，马杜罗说委内瑞拉愿以"探索有效的融资方式"与中国加强能源部门的合作。习近平则表示，中国会像以往一样，为委内瑞拉政府寻求稳定和发展提供支持。

十多年来，与委内瑞拉的石油换贷款协议为中国快速的经济增长提供了能源保障。

《金融时报》指出，查韦斯2013年去世以来，北京对委内瑞拉的热情在马杜罗执政五年间逐渐消退。委内瑞拉经济正陷入崩溃状态，出现恶性通货膨胀，该国拖欠大部分债款。如果这个南美国家违约，北京借给委内瑞拉的数十亿美元有着巨大的潜在损失，这在中国是一个敏感的话题，已有人对中国拨给非洲的贷款表达了不满。

李克强在人民大会堂会见了马杜罗

清华-卡内基全球政策中心的学者陈懋修(Matt Ferchen）对德国之声分析指出："如果中国在最新的协议中获得委内瑞拉石油或其他资源，这相当于，北京利用了其最亲密的发展中国家伙伴之一陷入最疲弱之时寻求自己的利益。中国应该与拉丁美洲的其他国家和国际社会一道努力，为委内瑞拉危机寻求积极、和平的解决方案。如果中国继续支持当前的委内瑞拉政府，那么委内瑞拉人和其他拉美人的后代会认为，这是助长人道主义危机的做法。"

逃离委内瑞拉：危险的旅程 震撼的画面 一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 上千万买只鸡 由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 来邻国采购 很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 落脚点哥伦比亚？ 根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 继续向南 还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 连锁反应 在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 空气中的紧张气氛 自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 冲突和袭击 上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。 作者: Jan D. Walter, 王凡



文木 / 王凡 （路透社等）