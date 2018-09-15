马杜罗称 北京已承诺帮助委内瑞拉

(德国之声中文网) 石油出口是委内瑞拉经济最主要的收入来源，占比96%，多年来，其国有经济体制下的巨额财政亏空都是靠石油出口收益来填补。但是，随着近年来的经济危机以及设备严重老化，该国石油出口量今年8月已经跌至了每天140万桶，几乎为三十年来的最低水平。这也进一步加剧了该国的全面经济危机。

周六(9月15日)，马杜罗(Nicolas Maduro)对委内瑞拉官方媒体表示，中方已经给出了资助承诺，将改善该国的石油生产、金矿生产，并且投资500多个委内瑞拉国内的发展项目。

马杜罗还在北京与中方就能源、矿业合作签署了谅解备忘录。据他本人表示，这些合作"价值数十亿美元"。

周六，在中国-委内瑞拉经贸合作论坛暨中委双边企业家理事会会议上，马杜罗总统邀请中国企业到委内瑞拉投资。马杜罗在演讲中称，委内瑞拉需要中国的投资，以进一步完善本国的生产体系，充分挖掘委内瑞拉的发展潜力。他表示，委中双方已经达成共识，要在石油领域进一步加强合作，使得两国石油贸易额能在近期达到每天100万桶。

委内瑞拉国有石油公司PDVSA的近半股份已经为中方持有

旧债未还 又借新款

马杜罗是本周五抵达北京的。分析人士指出，此行的主要目的就是寻求中国援助，将已经崩溃的委内瑞拉经济救出深渊。此前几年间，中国已经为这个由左翼政府执政的南美国家提供了500多亿美元的贷款，并成为了后者最大的债权国。目前，委内瑞拉仍然欠有中国200亿美元的债务，并且已经部分用原油抵债。

马杜罗此次并没有透露是否与中方讨论了既有债务的问题，也没有披露北京是否又提供了50亿美元的新增贷款。委内瑞拉管理谘询公司Ecoanalitica此前曾称，马杜罗有可能获得中方6个月的还款宽限期，并额外获得50亿美元的新贷款。而彭博社更是援引该国财政部长消息称，中国已经答应了50亿美元新贷款。

不久前，为了抗击恶性通货膨胀，委内瑞拉已经采取了一系列极端措施，其中包括发行新货币，将所有价格一律减去五个零。政府还决定将最低工资提升30倍，同时提高税率以增加国家财政收入。

国际货币基金组织估计，2018年，委内瑞拉的通货膨胀率最终将达到1000000%，既1万倍。其经济总量将大幅缩水18%。而在2017年，该国经济已经较前年下滑了12%。

自2015年以来，已经有160万委内瑞拉民众离开了这个危机深重的国家，逃往哥伦比亚、巴西等南美洲邻国。

文山/达扬/(法新社、路透社)