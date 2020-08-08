 马杜罗总统赦免大批反对派人士 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

马杜罗总统赦免大批反对派人士

委内瑞拉总统马杜罗突然宣布赦免众多反对派领袖和活动人士。他称，他的政府有志于“全国和解”。

Venezuela Präsident Nicolas Maduro (Reuters/M. Quintero)

马杜罗宣布大赦出人意料

DW.COM

反对党领袖瓜伊多与一位对手竞争议会主席一职。两人都在各自的阵营以及在国会大厦内外的会议上为自己拉选票。瓜伊多及其议会追随者被阻止进入国会大厦。他随后在一家报社办公楼内召集议员举行会议，反对党议员在这场会议上确认了瓜伊多的议会主席地位。

美国和委内瑞拉领导人首次证实双方政府正在幕后会谈，但两人都没有提到委内瑞拉反对派。但双方均未提及反对派领袖瓜伊多。

马杜罗表扬军队"忠诚和服从"，挫败了"极右翼政变者"发动的叛乱。反对党领袖瓜伊多周四呼吁举行全国大罢工。

（德国之声中文网）距引争议的议会选举前3个月，委内瑞拉总统马杜罗宣布赦免110名反对派人士及活动分子，其中包括多名反对派领导人。该国新闻部长罗德里格斯（Jorge Rodríguez）在国家电视台宣读了一份总统相关政令。

据来自通讯社的报道，获赦免人士中有若干系狱者、流亡者，以及被取消选举资格的人士：例如，领导了2017年抗议运动，逃入智利驻加拉加斯大使馆的弗雷迪·格瓦拉（Freddy Guevara）、自称国家临时总统的反对派领导人胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）的办公室主任罗贝托·马雷罗（Roberto Marrero），马雷罗一年半前被逮捕。

反对派领袖瓜伊多的重要助手亦获赦

反对派领袖瓜伊多的重要助手马雷罗亦获赦

罗德里格斯部长称，政府愿达成"全国和解"，并以此鼓励反对派做出参加12月大选的决定。今年7月，在政治上深度分裂的委内瑞拉，25个以上反对派政党宣布拒绝参加这个他们所称的欺骗选举。

不顾新冠危机

尽管发生新冠疫情，亲近现总统的国家选举委员会仍确定了选举日期。议会是目前委内瑞拉硕果仅存的仍由反对派掌控的国家机构。不过，马杜罗撤销了现有议会的所有职权，并将它们转交给了亲政府的制宪会议。

图文：迄今未能使对敌马杜罗就范：瓜伊多

流亡意大利的女议员马加里亚内斯（Mariela Magallanes）推文强调，赦免"一文不值"；另一名流亡议员格拉西亚（Americo De Grazia）也通过推特表示，若想为委内瑞拉实现和平做出贡献，就必须使国家免于被人以非法手段占有权力。

迄今未能使对敌马杜罗就范：瓜伊多

迄今未能使对敌马杜罗就范：瓜伊多

军方支持

委内瑞拉深陷宪法危机和经济危机。议会议长瓜伊多试图迫使马杜罗下台。包括德国和美国在内，众多国家认可他为临时总统。然而，尽管美国对该国及其政府实施严厉制裁，但瓜伊多迄今未能使得到军队支持的马杜罗就范。

 

凝炼/苗子（德新社、路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Weißes Haus PK US-Präsident Trump makes announcement about China at the White House in Washington

美情报机构：俄罗斯诋毁拜登 中国盼特朗普败选 08.08.2020

美国情报机构评估认为，俄、中、伊三国正在和可能试图干预2020年美国总统大选。特朗普发表相关评论时指出，如果拜登当选，中国将统治美国。中国网民对此表示不同意。

USA klagen Venezuelas Präsidenten Maduro wegen Drogenhandels an

美国通缉犯成委内瑞拉石油业新“掌门人” 28.04.2020

委内瑞拉总统马杜罗周一宣布了两项重要的人事变动，任命该国已故总统查韦斯的表弟阿斯杜拜尔·查韦斯和前副总统艾伊萨米掌管该国萎靡不振的石油业。艾伊萨米不久前被美国列入10大通缉犯名单。

Venezuela Präsident Nicolas Maduro

美国起诉委内瑞拉总统马杜罗 悬赏千万美元抓人 27.03.2020

美国在2018年就要求马杜罗在有争议的连任和委国经济崩溃后下台负责，并支持反对派领袖瓜伊多。现在华盛顿进一步提出这项对他国元首罕见的指控。

广告

媒体看中国

王毅与德国外长马斯9月1日在柏林召开联合新闻发布会

德语媒体：欧洲要团结，不能靠北京

中国外长王毅周二抵达了欧洲之行的最后一站：德国。德语媒体予以密集关注。《商报》点评指出，今后对华关系的根本问题就是：要民主还是要专制？《南德意志报》则呼吁欧洲各界一定要抵御住来自中国的诱惑。  