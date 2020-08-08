马杜罗总统赦免大批反对派人士

（德国之声中文网）距引争议的议会选举前3个月，委内瑞拉总统马杜罗宣布赦免110名反对派人士及活动分子，其中包括多名反对派领导人。该国新闻部长罗德里格斯（Jorge Rodríguez）在国家电视台宣读了一份总统相关政令。

据来自通讯社的报道，获赦免人士中有若干系狱者、流亡者，以及被取消选举资格的人士：例如，领导了2017年抗议运动，逃入智利驻加拉加斯大使馆的弗雷迪·格瓦拉（Freddy Guevara）、自称国家临时总统的反对派领导人胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）的办公室主任罗贝托·马雷罗（Roberto Marrero），马雷罗一年半前被逮捕。

反对派领袖瓜伊多的重要助手马雷罗亦获赦

罗德里格斯部长称，政府愿达成"全国和解"，并以此鼓励反对派做出参加12月大选的决定。今年7月，在政治上深度分裂的委内瑞拉，25个以上反对派政党宣布拒绝参加这个他们所称的欺骗选举。

不顾新冠危机

尽管发生新冠疫情，亲近现总统的国家选举委员会仍确定了选举日期。议会是目前委内瑞拉硕果仅存的仍由反对派掌控的国家机构。不过，马杜罗撤销了现有议会的所有职权，并将它们转交给了亲政府的制宪会议。

图文：迄今未能使对敌马杜罗就范：瓜伊多

流亡意大利的女议员马加里亚内斯（Mariela Magallanes）推文强调，赦免"一文不值"；另一名流亡议员格拉西亚（Americo De Grazia）也通过推特表示，若想为委内瑞拉实现和平做出贡献，就必须使国家免于被人以非法手段占有权力。

军方支持

委内瑞拉深陷宪法危机和经济危机。议会议长瓜伊多试图迫使马杜罗下台。包括德国和美国在内，众多国家认可他为临时总统。然而，尽管美国对该国及其政府实施严厉制裁，但瓜伊多迄今未能使得到军队支持的马杜罗就范。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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