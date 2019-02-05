马杜罗四面楚歌 瓜伊多向军方直接发令

委内瑞拉国内的动荡局势仍在加剧。阻挡国际人道主义救援物资进入该国的同时。在任总统马杜罗逐渐陷入四面楚歌的境地。国际社会纷纷召开会议讨论如何解决危机之际，有消息称该国军队和警察倒戈的倾向又进一步显现。
（德国之声中文网）委内瑞拉临时总统瓜伊多星期三对哥伦比亚广播电台说，委内瑞拉军方必须在"一个没有人性的独裁统治或宪法"之间做出选择。
位于哥委边境的提恩迪塔斯桥（Tienditas）跨境大桥一直处于被封锁的状态，这让许多装载着国际人道主义救援物资的卡车无法进入该国。
根据哥伦比亚官员的说法，一辆巨型橙色的油罐车和两个大型蓝色集装箱被委内瑞拉士兵横放在高速公路的主要车道上，周围是封路的围栏。
对此瓜伊多表示："再一次向军方发出直接的命令：允许必要的人道救援物资入境，这些物资是运给他们的家人的。"
早些时候，美国国务卿蓬佩奧在推特上写道，委内瑞拉军方故意在"马杜罗的命令"下阻止了援助物资入境。
他呼吁："马杜罗政权必须让饥饿的民众拿到救援物资"。
国际社会聚焦委内危机
本周四，欧洲和拉丁美洲各国的领导人聚集在乌拉圭首都蒙得维的亚。在欧盟引导的委内瑞拉国际联络小组的框架下，讨论如何即能避免直接进行干预，又能解决委内瑞拉逐渐深化的危机。
而同时，在解决委内瑞拉内政危机上持强硬态度的利马集团也正在加拿大召开会议，呼吁国际社会对在任总统马杜罗采取行动，迫使其下台。利马集团于2017年8月8日在秘鲁首都利马成立，12个成员国原本的共同目标是以和平手段结束委内瑞拉危机。加拿大、阿根廷、巴西、智利、墨西哥和哥伦比亚拉丁美国家都是该集团的成员。同时它也得到了美国、欧盟以及委内瑞拉反对派的支持。
作为委内瑞拉最大的债权国之一，中国也在密切关注委内瑞拉国内局势的变化。并不回避有关军队和警方纷纷倒戈，转而支持临时总统瓜伊多的消息。网易新闻转引其自媒体平台作者"鹰眼防务"发布的消息报道称：目前，越来越多的国家和国际组织开始承认瓜伊多的合法地位，能向马杜罗政府提供外交支持的国家很有限，至于更重要的经济和军事支持，更是几近于无。而在委内瑞拉国内，马杜罗的情况更不乐观，外交官、军队、警察和公务员，包括前总统查韦斯的亲密战友们，纷纷倒戈，目前支持马杜罗的，大多是一年半以来提拔的新人，构成以马杜罗为核心的利益集团，一荣俱荣，一损俱损。
该报道称，负责防守哥伦比亚边境地区的委内瑞拉军队已经倒戈，大批运载人道主义救援物资的车队，经过玻利瓦尔国际大桥进入委内瑞拉境内，这些物资不仅用于救济委内瑞拉民众，更重要的是，此前马杜罗政府通过配给食物和药品等，换取委内瑞拉民众的支持，如果不投票给马杜罗，将无法获得配给物资，这些人道主义救援物资的到来，让马杜罗的支持者们纷纷加入瓜伊多阵营。
"无比讽刺"
名为"鹰眼防务"的作者还在文章中声称："警察部队已经公开倒戈，反对马杜罗并遵守'临时总统'瓜伊多的命令，结果就是，当马杜罗的支持者上街集会，发生打砸抢事件的时候，原本应当镇压反对派民众的委内瑞拉警察部队，为了维护治安，开始镇压马杜罗的支持者，无比讽刺"。到目前为止，有关消息并未得到其它媒体或官方机构的证实。
猖獗的恶性通货膨胀迫使数百万委内瑞拉人离开家园或忍受饥饿，该国的基本商品和药品早已是供不应求。
在靠近提恩迪塔斯桥的库库塔市（Cucuta），在位总统马杜罗的反对者正在与美国官员制定计划，向委内瑞拉开放一条"人道主义走廊"，即使这意味着他们必须过军队这一关。
美国承诺提供2000万美元（1760万欧元）的援助，而加拿大已承诺提供4000万美元。欧盟已表示将在2018年4300万欧元的基础上额外提供500万欧元。
马杜罗：委内如拉不是"乞丐"
马杜罗长期拒绝外国人道主义的干预，声称这相当于是干涉内政。并声称委内瑞拉人不是"乞丐"。
瓜伊多上个月宣布自己为临时总统，这是对马杜罗权威的一次高风险的挑战。此举为他赢得了全球近40个国家的支持，这些国家也支持他举行新选举的呼吁。
与此同时联合国已表态称，为了保持中立，不会采取任何措施来解决委内瑞拉的政治危机。
任琛/达扬（法新社、美联社等）
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