马杜罗反呛欧美 委国政争白热化

(德国之声中文网) 美国国安顾问博尔顿(John Bolton)在推特上表示，「任何针对委内瑞拉民主领导人瓜伊多或是委内瑞拉国会的暴力行为与威胁，都要承担后果」。他说，任何类似的恐吓都是对法律的「重大侮辱」。

马杜罗在週日接受媒体采访时，宣称委内瑞拉是「美国间谍行动的牺牲品」，他指控美国蓄意操作，只为了要推翻他的政权。

另一方面，英国、德国、法国、西班牙也对马杜罗下了最后通牒，如果马杜罗在8天内不重新举行选举，就会转而承认瓜伊多。但是，马杜罗拒绝照着欧盟的「最后通牒」行动，他认为瓜伊多自行宣布就任「临时总统」已经违反宪法，也认为欧盟的这个要求是「傲慢的行为」。

「还好我们不需要依赖欧洲。他们傲慢、自以为是，只因为我们是中南美洲人，就从上而下的看我们。」他说: 「委内瑞拉不是欧盟的附属。这完全是他们的蛮横。」

随后，马杜罗出席在卡拉波波州(Carabobo)举行的军事演习，呼吁「团结、纪律」打败「政变」。

委内瑞拉军队从前任总统查维兹就任以来就长期支持委内瑞拉的左派政权。但是，最近却显示出一些动摇。

驻美武官的倒戈

委内瑞拉驻美大使馆武官席瓦(Jose Luis Silva)週六与马杜罗政府决裂，透过影片呼吁其他军人共同承认瓜伊多为唯一合法总统。他也向路透社、西班牙报纸《先驱报》表示:「作为委内瑞拉在美国的武官，我不承认马杜罗是委内瑞拉总统。我向所有武装部队成员呼吁，请不要攻击人民，我们也是人民的一部份。」

週日，瓜伊多的支持者四处派发传单，提议特赦被马杜罗列为政治犯的人。瓜伊多同时也传话给军队，争取他们的支持，并且以临时总统的身份命令他们不要镇压群众。

委内瑞拉在马杜罗任内，经历了饥荒与经济危机，通货膨胀率在2019年有望达到百分之一千万。

世界各国纷纷表态

美、加以及大部分的拉丁美洲国家与欧洲国家都认为，马杜罗在去年五月中的总统大选是作弊取胜。当时他禁止反对党候选人参选，投票率也很低。

反对派领袖瓜伊多在1月23日自行宣布就任临时总统之后，当天便获得了10个国家的承认，包括美国、加拿大以及一些南美洲国家。现在，以色列、澳大利亚也公开表示支持，承认瓜伊多政权的国家已经攀升到20个之多。

美国承认瓜伊多之后，马杜罗立即断绝与美国的外交关系，并且限制美国外交官在72小时内离境。但是，最新消息指出，马杜罗政府提出将期限放宽成30天以便与美国交涉。美国国务院并未证实这个消息。

1月25日，美国公开宣布，瓜伊多指派去美国的维奇奥(Carlos Alfredo Vecchio)为委内瑞拉派驻美国的合法代表，将代表委内瑞拉处理对美的外交事务。美国国务卿更呼吁世界各国尽快「选边站」。

虽然瓜伊多累积大量国际支持令人吃惊，但是马杜罗仍然有几个意志坚定的盟友。土耳其总统埃尔多安上週四曾经致电给马杜罗表示支持，中国与俄罗斯两个世界强国也都强力表达支持马杜罗。

中国和俄罗斯的交情甚深。中国是委内瑞拉的最大债权国，也是石油的最大买主。另外，委内瑞拉在前任总统查维兹主政的时期，曾经投资俄罗斯的武器，例如苏恺战机。

在週六的联合国安理会上，中国和俄罗斯公开支持马杜罗，也驳斥美加、拉丁美洲与欧洲国家提出的重选要求。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)