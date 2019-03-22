马杜罗再出招 对瓜伊多下15年参选禁令

(德国之声中文网) 委内瑞拉的审计长阿莫罗索 (Elvis Amoroso) 周四 (3月28日) 表示，反对党领袖瓜伊多将因与外国政府联手伤害委内瑞拉人民，所以在未来15年内，禁止瓜伊多成为任何选举的候选人。 他说: 「瓜伊多执行了一些不符合他职位的权力。 」

身为总统马杜罗亲信的阿莫罗索也说，瓜伊多的私人财务申报及花费纪录已违反政府规定，而这也导致他必须面临相关处分。 他指出瓜伊多除了无法指明特定境内与境外的资金来源之外，还曾出国旅行91次，共花费超过9万美元。 他认为瓜伊多的收入无法负担如此庞大的费用。 根据委内瑞拉法律规定，15年的参选禁令是公务人员所面临的最高层级处分。 然而，瓜伊多也在第一时间驳斥了这项惩处，表示: 「委内瑞拉唯一能合法指派审计长的是本国的合法国会。 」

阿莫罗索在上个月指控瓜伊多谎报个人财务及接受非法金援后，便对瓜伊多展开审计。 35岁的瓜伊多自一月底宣布成为委内瑞拉的临时总统后，便开始主持促使马杜罗下台的运动。 周四在一场活动上，他呼吁人民周六 (3月30日) 一同参与新一轮的抗争。

由欧盟与数个拉美国家组成的委内瑞拉国际联系组织也在第一时间抨击阿莫罗索的决定，表示该决定非经正当法律程序，这样的手法也显示该国的司法程序十分武断。 该组织透过声明强调: 「委内瑞拉急需恢复民主、法治及权力分立。 因为目前的情况导致委国无法替内政危机找出一个和平且民主的解决方案。 」

委内瑞拉的内政风暴已在国际社会中造成对立局面。 包含美国与德国在内的部分国家已承认瓜伊多为委内瑞拉的合法领袖，但俄罗斯与中国则持续支持马杜罗政府。 美国总统特朗普周三 (3月27日) 抨击马杜罗是独裁者，并坚持保留以武力介入委内瑞拉内政的选项。 马杜罗也不断指控美国试图推翻他的政府，而他目前仍有俄罗斯、中国、古巴及委内瑞拉军队的支持。

杨威廉/罗法 (路透社/德新社)