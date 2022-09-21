 马晓光：“统一后台湾可实行不同大陆的社会制度” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2022

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时政风云

马晓光：“统一后台湾可实行不同大陆的社会制度”

中国国台办发言人马晓光周三表示，“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，并称两岸统一后，台湾可以实行不同于祖国大陆的社会制度。他同时也警告“台独势力”，“以武拒统”只会加快自身灭亡。

Taiwan | Vor dem Nationalfeiertag

（德国之声中文网）中共中央宣传部周三举行"中国这十年"系列主题新闻发布会，介绍十八大以来对台工作和两岸关系发展状况。

中央台办发言人马晓光在会上表示，"和平统一、一国两制"是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式。

马晓光称，"一国两制"是为解决两岸社会制度和意识形态不同而提出的最具包容性的方案，是和平的方案，民主的方案，善意的方案，共赢的方案。"按照'一国两制'实现两岸和平统一，将给台湾经济社会发展和广大台湾同胞带来实实在在的好处。"

中央台办发言人马晓光表示，和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式。

中央台办发言人马晓光表示，"和平统一、一国两制"是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式。

他也特别指出，"两岸统一后，台湾可以实行不同于祖国大陆的社会制度"，"在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重"，"台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。所有拥护祖国统一、民族复兴的台湾同胞将在台湾真正当家作主，参与祖国建设，尽享发展红利。"

路透社指出，中国对台湾提出"一国两制"的模式，类似于1997年香港回归中国时的模式。但所有台湾主流政党都拒绝此提案，台湾陆委8月中发布的例行民意调查也显示，"一国两制"几乎没有得到台湾民众支持，特别是2020年香港实施《国安法》之后。

陆委会指出，根据民调结果，84.7%的受访者反对"一国两制"将台湾看作地方政府及特区，反映出台湾民众长期不接受中国对台湾的"错误政治主张继作为"，也不同意"专制政权所设定的两岸终局与路径"。调查也显示，绝大多数民众主张"广义维持现状"。

中共“以武促统”可能性上升？

在被问及中共是否会"以武促统"时，马晓光重申坚持"和平统一、一国两制"的基本方针，但同时"捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移，绝不允许任何人、任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土"。

他还对"台独"势力发出警告："如果'台独'分裂势力或外部势力挑衅逼迫甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。'台独'分裂势力企图'以武拒统''倚外谋独'，只会加快自身灭亡。"

台湾中央社引述淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山表示，台湾多数人希望维持不统、不独的现状，但中国国家主席习近平在二十大进入第三次任期后，可能会改变现状。他认为，习近平会有一些促统动作做改变，将来要注意的不是反独，而是促统。

中国从未放弃武力统一台湾。2005年，中国通过《反分裂国家法》，作为台湾试图独立时对台采取军事行动的法律依据。

台湾前总统马英九2015年在新加坡与中国国家主席习近平会面

台湾前总统马英九2015年在新加坡与中国国家主席习近平会面

自2016年民进党籍的台湾总统蔡英文上任以来，北京拒绝与其直接对话，并视蔡英文为台独分子。蔡英文则多次提议在对等和互相尊重的基础上进行会谈。其前任马英九则曾于2015年在新加坡与中国国家主席习近平进行历史性的会面。

中共中央台办研究局长仇开明周三在同一场新闻发布会上表示，习近平和马英九的会晤充分显示出"党中央对台工作大政方针的原则坚定性和策略灵活性"，并充分显示其为两岸通报谋福祉的诚意，"向世人表明两岸中国人完全有智慧、有能力解决好我们自己的问题"。

台湾政府则表示，台湾从未受到中国人民共和国统治，其主权要求是无效的。

（综合报道）

專訪聯電前董事長曹興誠

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