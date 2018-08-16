马斯：面对极右势力 德国人不能再赖在沙发上

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas）指出，德国人在与种族主义作斗争、捍卫民主的方面有些"贪图安逸"。"我们这一代人享受了现成的自由、法治、和民主。我们不必为之奋斗，一定程度上把这一切当成了理所当然的事"，这位社民党政治家对《星期日图片报》表示："令人遗憾的是，我们这代人普遍有一种满足于安逸的惰性，而我们必须克服这一点。"

针对开姆尼茨发生的右翼极端分子的暴力骚乱，马斯说："我们这些舒舒服服坐在沙发上的人必须站起身来，说出自己的看法。"他说，在仇视外国人、右翼极端主义和种族主义等议题上，德国特别受到批判性的关注。"如果在我们的大街上如今又有人行希特勒礼，这是我们国家的耻辱。"

开姆尼茨的冲突引发德国国内和国际的关注

不能顾左右而言他

51岁的马斯强调，整个社会都有责任挽救德国在世界上的声誉。"我们必须挺身反对极右势力，不能顾左右而言他。"

与马斯同属社民党的司法部长巴莱（Katarina Barley）要求，对开姆尼茨事件的调查必须澄清，极右翼网络在示威和排外暴力中扮演了何种角色。"我们不能容忍右翼极端分子侵蚀我们的社会。"她补充说，联邦检察署密切关注开姆尼茨所发生的事件，并与萨克森州有关部门交流信息，希望找出"哪些组织是动员右翼暴力犯罪的幕后"。

马斯和其他一些政治家呼吁国内情报部门对右翼民粹主义的德国选项党（AfD）进行监控。绿党主席贝尔伯克(Annalena Baerbock)表示，该党公开参与号召开姆尼茨举行示威，助长仇外戾气，因此应该受到宪法保护部门的审查。

图林根州议会选项党党团主席Björn Höcke（中）在开姆尼茨参加集会

民调：东部排外更严重

一项由德国丰克媒体集团（Funke Mediengruppe）委托进行的问卷调查的结果显示，多数德国人赞同将选项党置于宪法保护部门的监控之下。认为联邦宪法保护局"必须"或"应该"监视该党的受访者占57%，36%的人则认为"不能"或"不应该"监督。

根据另一项民调，多数德国人相信，与西部相比，德东地区的右翼极端主义问题更为严重。由《星期日图片报》委托民调机构Emnid进行的这项问卷显示，66%的受访者认为这一论断符合事实，只有21%的人不这么认为。甚至在德东地区，持这一观点的人都高达57%。

该民调还显示，近一半的受访者觉得，近期有太多移民入境德国，35%的人认为数量不能算太多。66%的人对针对外国人的抗议示威表示不能理解，仅有27%的人表示认可；不过，如果针对的是外国人的暴力行为，则有71%的人表示理解。

叶宣/文木（德新社、路透社等）