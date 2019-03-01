马斯：德法是"世上最好朋友"

（德国之声中文网）德国外长海科·马斯（Heiko Maas）与法国外长让-伊夫·勒德里安（Jean-Yves Le Drian）的共同新闻会不得不推迟。他们不是上午，而是下午才在联合国总部大楼与记者们见面。

不过，法新社写道，二人随后便竭力表明，他们之间的关系可谓亲密无间。一个说"我的朋友海科·马斯"；另一个称"亲爱的让-伊夫"。

法新社称，二人可没少用大词，强调两国曾经的敌对关系-如马斯指出的那样- "导致相互之间的百年战争"。马斯称，恰恰是从法国手中接过联合国安理会的轮值主席身份，实乃"荣幸"。马斯的兴奋之情在他下面这句话里达致巅峰：德法两国"从世仇变成了世上最好的朋友"。

至少此次安理会轮值主席的交接方式非同寻常。法国是3月份轮值主席，德国4月份接任。根据法国人所称的"jumelage"（伙伴关系）精神，两国安排在这两个月时间里提出共同动议、共同确定安理会重点议程。

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在形式上，安理会不能有双国轮值主席，然而，德法两国作出努力，尽可能让外界有这样的印象。法新社评述说，这是破天荒第一次。

两外长对在联合国内密切合作的洋溢热情并不能掩盖德法间也有若干只是暂被搁置的争议点。比如，巴黎曾激烈批评柏林反对向沙特阿拉伯出口军火的立场，理由是，这一立场也涉及共同项目。上周，柏林做出延长对沙特军售禁令决定，不过，同时还是给共同项目留下了空间。

数小时后，勒德里安表态。虽未直接批评该决定，但他强调，德法两国现在必须在亚琛协定中所达成的那样，制定军火出口共同规定。预计此事不会简单。

有关法国在联合国安理会中的位子是否该由一个欧盟位子所取代的问题也引起不安。德国基民盟主席克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）曾提出相关动议，并得到联邦总理默克尔的支持。勒德里安直斥这一想法"愚蠢"。

克兰普-卡伦鲍尔关于欧盟议会只在布鲁塞尔而不再在斯特拉斯堡开会的动议也让法国人不快。此外，这位基民盟主席还驳回了法国总统马克龙涉及欧洲政治的一系列要求，比如，实施欧洲最低工资制。未来数星期里还会有更多争议点列入议事日程，因为，在欧洲大选选战中，德国的基民盟/基社盟同马克龙所在的共和国前进运动是对手。

也就是说，发生冲突的危险继续存在。法德两国之所以能在安理会协调、直接交接班，并非因为两国之间的关系亲密如此，而是，恰如勒德里安本周一（4月1日）所说，"碰巧"罢了：哪个国家担任月度轮值主席，只是简单地依照成员国英语名称的首个字母顺序排列。

凝炼/苗子（法新社）