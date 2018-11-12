马斯：在联合国推动与中国的合作

（德国之声中文网）周二（11月13日），德国外长马斯分别同中国国家副主席王岐山以及外长王毅进行了会晤。之后同王毅举行的联合记者会上，马斯外长提出倡议，同中国一道， 在联合国安理会的框架下，在裁军、安全与气候保护领域进行合作。马斯说，"如果我们希望阻止新一轮军备竞赛，那么我们需要更多规则，而不是更少，不仅在欧洲，而是在全球。"

德国将从2019年1月1日起担任联合国安理会主席国，任期两年，而中国是安理会常任理事国。

马斯说，气候和安全之间关系密切，而这层关系也必须引起联合国的高度重视。对德国而言，马斯说，德国尤其关注人道援助和国际法，他不相信"同中国的合作会在其他地方造成裂痕"。他认为，德国可以借鉴中国的经验，德国政府有必要在安理会同各国讨论各类重大冲突和挑战。

中国国家副主席王岐山会晤马斯

马斯表示，安理会的合作是建立在规则基础上的全球秩序的基石，因此，"我们寻求同中国一道加强国际秩序的契机。"在他看来，军备控制是21世纪涉及人类生存的重大课题，尤其是在新武器不断发明、而对它们还没有产生明文规定的背景之下。

有关新疆，不要道听途说

有记者问到新疆现状时，王毅回答，"人们不应道听途说。"西方国家如加拿大、法国、德国和美国等呼吁中国关闭被指责的再教育营，据称，再教育营关押了多达100万维吾尔人以及其他穆斯林少数民族。

中国曾称，极端暴力的伊斯兰激进分子以及分离主义分子威胁着新疆自治区的安全，拒绝来自国外的谴责，也不承认存在大举关押穆斯林的现象。后来，中国承认新疆存在集训的做法，即一些犯有轻度过失的人被送进职业培训中心，学习各种技能和技巧，普及法律知识，旨在以此抵御极端暴力的伊斯兰分子的诱惑。

记者会上，王毅说，"希望记者朋友们理解和支持新疆维吾尔自治区政府为打击恐怖主义和极端主义、维护新疆维吾尔自治区社会稳定和人民安全所作的努力。"他希望人们不要相信小道消息，"最了解新疆情况的当然是新疆维吾尔自治区政府，而不是其他什么人或什么组织。"

他还表示，中国的反恐努力与国际社会打击恐怖主义的大方向完全一致，"也构成国际反恐努力的重要组成部分。尤其是我们将打击与预防相结合，预防放在第一位。如果预防做得好，恐怖主义就失去蔓延生根的土壤，这是打击恐怖主义最有效的办法。"

马斯周一在北京说，"我们无论如何不能接受再教育营一类做法。我们需要保持透明，知道那里究竟发生了什么事。"马斯的此番表态是抵达北京后对德国记者说的一番话。据德国之声记者了解，在联合记者会上，马斯只笼统提及中国的人权现状，而没有指出新疆的问题。

有关中国新疆关押大批维族人以及其他穆斯林的报道，已致使美国考虑是否对相关官员和公司采取制裁措施。

有学者指出，新疆与安全有关的建筑工程2017年增加了三倍。此外，虽然官方称那些都是职业技能教育培训中心，但新疆政府公布的数据显示，当地就业人口并没有显著增加。