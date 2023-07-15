马斯克：xAI将与推特、特斯拉密切合作

（德国之声中文网）马斯克周五（7月14）表示，他的新人工智能公司xAI的目标是“理解宇宙”。
在90分钟的TwitterSpaces语音聊天中，这位亿万富翁首次讨论了他对xAI的愿景，同时也聊到了地球的演化和文明的脆弱性等话题。马斯克开玩笑说，为了加深对宇宙的理解，xAI的使命宣言是“到底在发生什么？”
马斯克周三宣布成立新人工智能公司xAI。此前他指责OpenAI和谷歌等公司在不考虑人类风险的情况下开发人工智能。
OpenAI和谷歌没有回应置评请求。
马斯克表示，xAI将寻求建立一个“良好的AGI”，作为微软、谷歌和OpenAI的替代品。
AGI意思是“通用人工智能”（Artificial General Intelligence），指的是能够像人类一样解决问题的人工智能。
这次TwitterSpaces语音聊天活动有所延迟，因为推特称需要“调整算法”以向更多用户推广。
马斯克表示xAI将与他的其他公司如推特（Twitter）和特斯拉（Tesla）密切合作。xAI公司将使用公开推文来训练其人工智能模型，还可能与特斯拉合作开发人工智能软件。
马斯克此前曾指责OpenA、谷歌等公司在不考虑人类风险的情况下开发人工智能
马斯克表示，这种关系将具有“互惠互利”性质，并可能加速特斯拉在自动驾驶能力方面的工作。
他还指责其他人工智能公司都使用Twitter数据来训练他们的模型，他认为这种做法是非法的。
倡导对人工智能进行监管的马斯克表示，他已推动与白宫官员举行会谈，并在最近与中国高级政府官员的会谈中强调了监管人工智能的重要性。
（路透社）
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“爱因斯坦教授”
总部位于香港的汉森机器人公司开发了类似人类的机器人，其中一个机器人被命名为 “爱因斯坦教授”。其目的是让新一代能够了解爱因斯坦的知识和幽默。
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机器人的爱与同情心
为了使机器人尽可能地像人一样，汉森公司在制造过程中使用了一种名为Frubber的纳米技术皮肤，能够以假乱真地呈现人类的面部表情。在未来，该公司还希望赋予其机器人其他人类的能力，比如爱和同情心。
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“索菲亚”：公民和大使
汉森公司自2007年以来一直在制造仿真机器人。2017年，一个名为“索菲亚”的机器人首次进军人类身份：她是第一个也是迄今为止唯一一个拥有人类公民身份的机器人。在她的问世之后，沙特阿拉伯让这个机器人成为该国公民。“索菲亚”还作为 “创新大使”为联合国工作。
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万能机器人
“博姆尼”（Beomni）是一个万能的机器人。根据其美国制造商超想（Beyond Imagination）的说法，它可以被用于多种用途：能开瓶，也能注射，因此可用于美食和医疗领域。而且，它甚至被认为可以前往太空，帮助建造太空建筑。
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艺术家机器人
仿真机器人不仅执行事务性的任务，它们甚至可以做艺术工作。“Ai-Da”机器人就是如此。来自工艺公司（Engineered Arts）的这款机器人是一个拥有人类面孔和机器人手臂的人工智能艺术家，开发于2019年，是世界上第一个配备艺术系统的机器人。在算法的帮助下，它可以制作素描、油画和雕塑。
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机器人专家的“孪生兄弟”
当日本机器人专家石黑浩站在他制造的机器人“Geminoid”旁边时，出现一个奇特的画面：这个机器人看起来像他的孪生兄弟。石黑被认为是日本机器人研究领域的大明星，他还为日本的数字转型大臣河野太郎制造了一个克隆机器人。石黑的“孪生兄弟”机器人正在美国进行巡回演讲——没有石黑的陪伴。
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和人类同事一起工作
德国也在开发仿真机器人： 2022年秋天，“Lena”完成了在办公室的试运行。来自时光跃进实验室（Leap in Time Lab）的这位配备人工智能的机器人女士与人类同事一起工作了八个星期。在测试阶段结束时，“Lena”已经将她的词汇量扩大到能够进行演讲的程度。
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人工智能教父发出警告
随着人工智能的发展，其道德层面讨论也越来越多。被称为“人工智能教父”辛顿(Geoffrey Hinton)担心人工智能失控，并警告说“人类面临严重风险”。他说，许多人可能很快就难辨真假了。最近，辛顿从谷歌辞职。