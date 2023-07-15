 马斯克：xAI将与推特、特斯拉密切合作 | 科技环境 | DW | 15.07.2023

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科技环境

马斯克：xAI将与推特、特斯拉密切合作

马斯克表示，他的新人工智能公司xAI的目标是“理解宇宙”。该公司将使用公开推文来训练其人工智能模型，还可能与特斯拉合作开发人工智能软件。

马斯克7月12日宣布成立新的人工智能公司xAI

马斯克7月12日宣布成立新的人工智能公司xAI

（德国之声中文网）马斯克周五（7月14）表示，他的新人工智能公司xAI的目标是“理解宇宙”。

在90分钟的TwitterSpaces语音聊天中，这位亿万富翁首次讨论了他对xAI的愿景，同时也聊到了地球的演化和文明的脆弱性等话题。马斯克开玩笑说，为了加深对宇宙的理解，xAI的使命宣言是“到底在发生什么？”

马斯克周三宣布成立新人工智能公司xAI。此前他指责OpenAI和谷歌等公司在不考虑人类风险的情况下开发人工智能。

OpenAI和谷歌没有回应置评请求。

科技业大佬为何也害怕ChatGPT？

马斯克表示，xAI将寻求建立一个“良好的AGI”，作为微软、谷歌和OpenAI的替代品。

AGI意思是“通用人工智能”（Artificial General Intelligence），指的是能够像人类一样解决问题的人工智能。

这次TwitterSpaces语音聊天活动有所延迟，因为推特称需要“调整算法”以向更多用户推广。

马斯克表示xAI将与他的其他公司如推特（Twitter）和特斯拉（Tesla）密切合作。xAI公司将使用公开推文来训练其人工智能模型，还可能与特斯拉合作开发人工智能软件。

马斯克此前曾指责OpenA、谷歌等公司在不考虑人类风险的情况下开发人工智能

马斯克此前曾指责OpenA、谷歌等公司在不考虑人类风险的情况下开发人工智能

马斯克表示，这种关系将具有“互惠互利”性质，并可能加速特斯拉在自动驾驶能力方面的工作。

他还指责其他人工智能公司都使用Twitter数据来训练他们的模型，他认为这种做法是非法的。

倡导对人工智能进行监管的马斯克表示，他已推动与白宫官员举行会谈，并在最近与中国高级政府官员的会谈中强调了监管人工智能的重要性。

（路透社）

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