马斯克：SpaceX不能无限期地资助乌克兰星链

（德国之声中文网）马斯克在周五（10月14日）表示，SpaceX公司不能“无限期地”资助乌克兰的星链（Starlink）互联网服务以及提供数千个终端。此前有媒体报道称，SpaceX公司曾要求五角大楼每月投入资金。

在此之前，马斯克建议乌克兰用割土求和的方式来结束战争，让很多乌克兰人感到愤怒。

马斯克在推特上称，“SpaceX并没有要求收回过去的费用，但也不能无限期地为现有系统提供资金，并发送数千个数据使用量高达普通家庭100倍的终端。这是不合理的。”

这位拥有特斯拉公司的亿万富翁说，用于维持乌克兰的星链卫星服务的每月花费近2000万美元，他称之为“烧钱”。他最近说，SpaceX已经花费了约8000万美元来启用和维护乌克兰的星链服务。

美国有线电视新闻网（CNN）周四报道，SpaceX上月致函五角大楼，称其无法继续资助乌克兰的星链服务；除非美国军方每月提供数千万美元的帮助，它可能不得不停止这项资助。

SpaceX没有回应置评请求。

在乌克兰的互联网服务因俄罗斯的入侵而中断后，马斯克于2月底在乌克兰启动了星链服务。此后，SpaceX为乌克兰提供了数千个终端。

乌克兰副总理米费多罗夫(Mykhailo Fedorov)本周表示，在乌克兰遭受100多次俄罗斯巡航导弹袭击后，星链服务为恢复关键地区的能源和通信基础设施提供了帮助。

俄罗斯称其对乌克兰的侵略战争“特别军事行动”，并称其不针对平民。

不久前，马斯克提出了一项停战计划，招致乌克兰人的广泛批评。他在计划中建议乌克兰永久割让克里米亚地区给俄罗斯，在联合国主持下举行新的全民投票来决定俄罗斯控制领土的命运，并建议乌克兰同意保持中立。

乌克兰表示永远不会同意割让被俄罗斯以武力夺取的土地，合法的公民投票不能在被侵占领土上举行。在那里，无数居民遭到残杀或者驱赶。

乌克兰总统泽连斯基也批评了马斯克的提议。

即将卸任的乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）对马斯克的推文也做出了毫不客气的回应。他写道，“我对你做出的外交回应是：滚开。”

马斯克在回应一个提到星链服务的前景和梅尔尼克大使的言论的帖子时说：

“我们只是在遵循他的建议。”

(路透社）

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