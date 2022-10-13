 马斯克：SpaceX不能无限期地资助乌克兰星链 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2022

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马斯克：SpaceX不能无限期地资助乌克兰星链

在他在“和平计划”遭到很多乌克兰人的批评之后，马斯克在推特上称，SpaceX不能无限期地为乌克兰星链服务提供资金。此前有媒体报道称，SpaceX要求五角大楼为此项目投资。

作为推特上拥有超过1亿粉丝的“宇宙网红”，马斯克（Elon Musk ）经常发表掀起舆论巨浪的惊人之语

作为推特上拥有超过1亿粉丝的“宇宙网红”，马斯克（Elon Musk ）经常发表掀起舆论巨浪的惊人之语

（德国之声中文网）马斯克在周五（10月14日）表示，SpaceX公司不能“无限期地”资助乌克兰的星链（Starlink）互联网服务以及提供数千个终端。此前有媒体报道称，SpaceX公司曾要求五角大楼每月投入资金。

在此之前，马斯克建议乌克兰用割土求和的方式来结束战争，让很多乌克兰人感到愤怒。

马斯克在推特上称，“SpaceX并没有要求收回过去的费用，但也不能无限期地为现有系统提供资金，并发送数千个数据使用量高达普通家庭100倍的终端。这是不合理的。”

这位拥有特斯拉公司的亿万富翁说，用于维持乌克兰的星链卫星服务的每月花费近2000万美元，他称之为“烧钱”。他最近说，SpaceX已经花费了约8000万美元来启用和维护乌克兰的星链服务。

美国有线电视新闻网（CNN）周四报道，SpaceX上月致函五角大楼，称其无法继续资助乌克兰的星链服务；除非美国军方每月提供数千万美元的帮助，它可能不得不停止这项资助。

SpaceX没有回应置评请求。

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商业奇才、亿万富翁马斯克最近突然对地缘政治产生了极大的兴趣：他先是建议遭到侵略的乌克兰割土求和，进而又建议台湾以特别行政区形式实现同中国大陆的统一。他的建议引起广泛争议的同时，自然也受到莫斯科和北京的一致好评。

特斯拉总裁马斯克推出和平计划，呼吁乌克兰放弃克里米亚，并宣布中立。他在推特上发起的问卷调查引起了巨大的争议。

亿万富翁马斯克几天前向乌克兰提出“和平建议”，遭到了基辅方面的抨击。现在这场争论也牵涉到了中国媒体人胡锡进。后者嘲讽称，美国和西方的“言论自由”很快就会给马斯克“上一课”。马斯克也不甘示弱地予以反驳。

亿万富翁、科技大佬马斯克在接受《金融时报》采访时表示，他认为台海冲突不可避免。马斯克建议将台北变为中国的一个“特别行政区”，以防止台海冲突。此语一出，在网上引起巨大反弹。

在乌克兰的互联网服务因俄罗斯的入侵而中断后，马斯克于2月底在乌克兰启动了星链服务。此后，SpaceX为乌克兰提供了数千个终端。

乌克兰副总理米费多罗夫(Mykhailo Fedorov)本周表示，在乌克兰遭受100多次俄罗斯巡航导弹袭击后，星链服务为恢复关键地区的能源和通信基础设施提供了帮助。

俄罗斯称其对乌克兰的侵略战争“特别军事行动”，并称其不针对平民。

不久前，马斯克提出了一项停战计划，招致乌克兰人的广泛批评。他在计划中建议乌克兰永久割让克里米亚地区给俄罗斯，在联合国主持下举行新的全民投票来决定俄罗斯控制领土的命运，并建议乌克兰同意保持中立。

乌克兰表示永远不会同意割让被俄罗斯以武力夺取的土地，合法的公民投票不能在被侵占领土上举行。在那里，无数居民遭到残杀或者驱赶。

乌克兰总统泽连斯基也批评了马斯克的提议。

即将卸任的乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）对马斯克的推文也做出了毫不客气的回应。他写道，“我对你做出的外交回应是：滚开。” 

马斯克在回应一个提到星链服务的前景和梅尔尼克大使的言论的帖子时说：

“我们只是在遵循他的建议。”

(路透社）

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