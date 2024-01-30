 马斯克：Neuralink完成首例人脑芯片植入 | 科技环境 | DW | 30.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

马斯克：Neuralink完成首例人脑芯片植入

马斯克宣布，其新创公司Neuralink完成了首例人脑芯片植入手術。Neuralink称，其最初目标是使人类能用意念控制电脑鼠标光标或键盘。

Neuralink挑选了四肢瘫痪的患者进行临床试验，试验将为期六年。

Neuralink挑选了四肢瘫痪的患者进行临床试验，试验将为期六年。

（德国之声中文网）亿万富翁马斯克旗下的初创公司Neuralink表示，已为第一名患者进行脑芯片植入手术，后续恢复状况良好。
马斯克在X上写道：“初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。”

根据美国国立卫生研究院，神经元是一种利用电子和化学信号向大脑和身体发送信息的细胞，“尖峰”(spikes)是神经元的活动。

Neuralink公司表示，其目标是帮助病人克服瘫痪等神经系统疾病。马斯克宣布，该公司的第一款产品名为“心灵感应“（Telepathy）。

芯片植入体上有1024个电极，由机器人用细针将其连接到大脑。Neuralink挑选了四肢瘫痪的患者进行临床试验，试验将为期六年。

Neuralink去年取得美国食品和药物管理局（FDA）批准，可进行首次人体植入试验。该公司表示，它已于9月份获得人体试验招募批准。

植入人脑芯片有何作用？

据Neuralink称，这项研究利用机器人将脑机接口（BCI）植入大脑控制移动意图的区域。植入的“超细线”能帮助传输患者大脑中的信号。患者可能需要数月的时间来学会使用这些控制功能。

该公司表示，其初始目标是让人类能通过意念控制电脑光标或键盘。

路透社本月早些时候的一份报道称，Neuralink因违反美国交通部有关危险物品运输的规定而被罚款。

去年11月，四名美国国会议员要求证券交易委员会调查马斯克是否在技术安全性方面误导投资者。此前的兽医记录显示，植入脑芯片的猴子出现了瘫痪、抽搐和脑肿胀症状。

马斯克去年9月发帖称，没有猴子因为植入芯片死亡，Neuralink选择的是患有“绝症“的猴子，以尽量降低对健康猴子的风险。

（德新社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Neuralink logo displayed on mobil with founder Elon Musk seen on screen in the background. Neuralink Corporation is a neurotechnology company that develops implantable brain-computer interfaces. In Brussels on 4 December 2022. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto)

脑机接口: FDA为Neuralink首次人体试验开绿灯 28.05.2023

马斯克的“脑机接口”（Neuralink）公司表示，美国食品和药物管理局已经为其首次人体临床试验开了绿灯。这家成立于2016年的公司多次遭到美国联邦层面的调查。

Neuralink logo displayed on mobil with founder Elon Musk seen on screen in the background. Neuralink Corporation is a neurotechnology company that develops implantable brain-computer interfaces. In Brussels on 4 December 2022. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto)

马斯克的大脑植入设备真能读取你的思想吗？ 08.04.2023

据报道，马斯克的公司正在寻求在今年之内进行神经链人体临床试验的许可。在大脑植入设备可能对人类健康产生变革性影响，这些设备到底可能产生怎样奇异的效果呢？

经济纵横

国际货币基金（IMF）总裁格奥尔基耶娃2023年9月到访北京会晤中国总理李强

IMF上调全球经济增长预期至3.1%

国际货币基金组织周二将2024年全球经济增长预测上调至3.1%，中国经济今年有望实现4.6%的增长，欧洲则阴云不散，德国更是垫底。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。