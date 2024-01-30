马斯克：Neuralink完成首例人脑芯片植入

（德国之声中文网）亿万富翁马斯克旗下的初创公司Neuralink表示，已为第一名患者进行脑芯片植入手术，后续恢复状况良好。

马斯克在X上写道：“初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。”

根据美国国立卫生研究院，神经元是一种利用电子和化学信号向大脑和身体发送信息的细胞，“尖峰”(spikes)是神经元的活动。

Neuralink公司表示，其目标是帮助病人克服瘫痪等神经系统疾病。马斯克宣布，该公司的第一款产品名为“心灵感应“（Telepathy）。

芯片植入体上有1024个电极，由机器人用细针将其连接到大脑。Neuralink挑选了四肢瘫痪的患者进行临床试验，试验将为期六年。

Neuralink去年取得美国食品和药物管理局（FDA）批准，可进行首次人体植入试验。该公司表示，它已于9月份获得人体试验招募批准。

植入人脑芯片有何作用？

据Neuralink称，这项研究利用机器人将脑机接口（BCI）植入大脑控制移动意图的区域。植入的“超细线”能帮助传输患者大脑中的信号。患者可能需要数月的时间来学会使用这些控制功能。

该公司表示，其初始目标是让人类能通过意念控制电脑光标或键盘。

路透社本月早些时候的一份报道称，Neuralink因违反美国交通部有关危险物品运输的规定而被罚款。

去年11月，四名美国国会议员要求证券交易委员会调查马斯克是否在技术安全性方面误导投资者。此前的兽医记录显示，植入脑芯片的猴子出现了瘫痪、抽搐和脑肿胀症状。

马斯克去年9月发帖称，没有猴子因为植入芯片死亡，Neuralink选择的是患有“绝症“的猴子，以尽量降低对健康猴子的风险。

（德新社、法新社）

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